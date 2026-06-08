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Kütahya'da kapalı ortam üretim sistemlerine yönelik denetimler sürüyor

Kütahya'da kapalı ortam üretim sistemlerine yönelik denetimler sürüyor
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Kütahya merkez köylerindeki kayıtlı ve kayıtsız tüm Kapalı Ortam Üretim Sistemleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yerinde denetleniyor. Veri güncelleme ve doğrulama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kütahya merkez köylerinde bulunan kayıtlı ve kayıtsız tüm Kapalı Ortam Üretim Sistemlerine yönelik ünite kontrolleri ile veri giriş işlemleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından sürdürülüyor.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında üretim ünitelerinin mevcut durumları yerinde incelenirken, gerekli kayıt ve doğrulama işlemleri de titizlikle gerçekleştiriliyor.

Tarımsal üretim verilerinin güncel, doğru ve güvenilir şekilde kayıt altına alınmasını amaçlayan çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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