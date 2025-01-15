Kütahya'da İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay başkanlığında İl Koordinasyon ve Değerlendirme toplantısı Şaphane ilçesinde gerçekleştirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Emre Yeniay, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve 12 ilçe tarım ve orman müdürü katıldı.

Toplantıda, Kütahya'da 2024 yılında uygulanan projeler değerlendirildi ve 2025 yılı Bakanlık ve Özel İdare bütçeli projelerin belirlenmesi gündeme alındı. - KÜTAHYA