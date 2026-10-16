Kütahya'da Anadolu mandası ıslahı alt projesi yürütme kurulunda ele alındı

Kütahya'da Anadolu mandası ıslahı alt projesi yürütme kurulunda ele alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da Anadolu mandası ıslahı alt projesinin yürütme kurulu toplantısı yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda, mandanın genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yetiştiricilik için yürütülen faaliyetler değerlendirildi.
Kütahya'da Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında yürütülen alt projenin çalışmaları, Proje Yürütme Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.
Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında yürütülen Kütahya Alt Projesi'nin Proje Yürütme Kurulu Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Dr. Burcuhan Balta başkanlığında, Proje Lideri Cüneyt Kaptan'ın katılımıyla düzenlenen toplantı; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) paydaşlığında yapıldı.
Toplantıda, Anadolu mandasının genetik kaynaklarının korunması, ıslah çalışmalarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir manda yetiştiriciliğinin desteklenmesine yönelik yürütülen proje faaliyetleri değerlendirildi. Projenin mevcut durumu ve hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.