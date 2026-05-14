Kütahya Tarım Fuarı açıldı

Kütahya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan fuar, üreticiler, sektör temsilcileri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; tarım makineleri ve ekipmanları, seracılık ürünleri, organik gübreler, tohum çeşitleri, yem ürünleri ve hayvancılık alanındaki yenilikçi teknolojiler tanıtılacak.

Açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye'nin tarım alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek devletin üreticilerin yanında olmaya devam ettiğini söyledi. Tarımın stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Vali Işın, kamu kurumlarının çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Çiftçilerin üretime devam etmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Işın, tarım sektörünün gelişmesi için devlet ile üreticilerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da yaptığı konuşmada, Kütahya Tarım Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek sektör açısından önemli bir organizasyon haline geldiğini belirtti. Varol, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen fuarın hem Kütahya ekonomisine hem de bölge tarımına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri fuar alanını gezdi. Stantları tek tek ziyaret eden heyet, firma temsilcilerinden ürünler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

