Haberler

Kütahya Tarım Fuarı açıldı

Kütahya Tarım Fuarı açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da düzenlenen 16. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Fuar, tarım makinelerinden yenilikçi teknolojilere kadar birçok ürünün tanıtıldığı önemli bir buluşma noktası oldu.

Kütahya'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, düzenlenen törenle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan fuar, üreticiler, sektör temsilcileri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda; tarım makineleri ve ekipmanları, seracılık ürünleri, organik gübreler, tohum çeşitleri, yem ürünleri ve hayvancılık alanındaki yenilikçi teknolojiler tanıtılacak.

Açılış töreninde konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye'nin tarım alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek devletin üreticilerin yanında olmaya devam ettiğini söyledi. Tarımın stratejik bir alan olduğuna dikkat çeken Vali Işın, kamu kurumlarının çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her konuda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Çiftçilerin üretime devam etmesinin ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Işın, tarım sektörünün gelişmesi için devlet ile üreticilerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da yaptığı konuşmada, Kütahya Tarım Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek sektör açısından önemli bir organizasyon haline geldiğini belirtti. Varol, bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen fuarın hem Kütahya ekonomisine hem de bölge tarımına katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri fuar alanını gezdi. Stantları tek tek ziyaret eden heyet, firma temsilcilerinden ürünler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Netanyahu, 2025 sonunda tespit edilen prostat kanserini atlattığını söyledi

Netanyahu: Prostat kanserini yendim, sağlığım mükemmel
Daha ne olması gerekiyor! 58 bıçak darbesi için vahim tanımlama

Daha ne olması gerekiyor! 58 bıçak darbesi için vahim tanımlama
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum