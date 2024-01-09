Kütahya Belediyesi Daimi İşçilerin Maaşlarında İyileştirme Yapacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesinde çalışan daimi işçilerin maaşlarında iyileştirmeyi içeren ek protokolü imzaladı. Başkan Işık, "Kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kütahya Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şubesi arasında imzalanan ek protokolle belediyede çalışan 19 daimi işçinin maaşlarında önemli oranda iyileştirmeye gidildi. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş tarafından imzalanan ek protokol, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yapılan iyileştirmenin çalışma arkadaşlarına ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Belediyemizde uzun zamandan beri daimi işçi kadrosunda çalışarak şehrimize hizmet eden 19 arkadaşımızın sosyal ve mali haklarının iyileştirilmesiyle ilgili işveren sendikamız ve işçi sendikamız arasında yapılan görüşmelerin sonucunda vardığımız mutabakatın ek protokolünün imzalanmasını yapıyoruz. Öncelikle bu ek protokolde yapılacak iyileştirmeden yararlanacak olan arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Hem işveren hem de işçi sendikamızın yetkililerine de teşekkür ediyorum. Söz konusu protokolde 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücret dahil aldıkları yevmiyelerine 50. maddede yer alan yemek, 55. maddede yer alan gıda yardımı, 66. maddede yer alan diğer sosyal yardımların tamamına yüzde 40 oranında iyileştirme yaparak halen almış oldukları ortalama 17-18 bin lira civarındaki maaşlarının 39-40 bin liraya çıktığını, asgari ücretle beraber iyileştirilmiş olan ve hak ettikleri maaş seviyeleri 27-28 bin lira civarındaydı, onu da yüzde 40 artırarak toplam 39-40 bin lira civarında tüm yevmiye ve biraz önce bahsettiğim sosyal yardımlardan dolayı iyileştirme yapılmış oldu. Kendilerine ve ailelerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımızın şu ana kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş ise yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyon ve asgari ücrete gelen zamdan dolayı yapılan ek protokolle arkadaşlarımızın yüzünü güldürdünüz. Bu iyileştirmelerden dolayı Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a emekçilerimiz adına teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA