Kuşadası'na Yeni Cazibe Merkezi: Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafla bir araya gelerek eski belediye hizmet binasını kapsayan alanda yapımı süren Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi ile ilgili fikir alış verişinde bulundu. Proje tamamlandığında Kuşadası'na yeni bir cazibe merkezi daha kazandıracaklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak olan kent meydanımız, ekonomik açıdan esnafımıza da katkı sunacak" dedi.

Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Başkan Ömer Günel'in seçim döneminde verdiği sözlerden biri olan 'kent meydanı' projesinin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Camikebir Mahallesi'nde bulunan eski belediye binasının kontrollü bir şekilde yıkılmasının ardından turizm sezonunun sona ermesiyle başlayan çalışmada, ekipler tarafından projede yer alan otoparkın diyafram duvarlarının yapımı büyük oranda tamamlandı. Çok önemli bir ihtiyacı giderecek olan kent meydanı projesi Kuşadası'nın sosyal, kültürel, ekonomik ve sanatsal yaşamına da önemli bir katkı sunacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 20 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi projesiyle ilgili fikir alış verişinde bulunmak için bölge esnafıyla bir araya geldi. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de eşlik ettiği buluşmada Başkan Ömer Günel, esnaftan kent meydanıyla ilgili gelen soruları yanıtladıktan sonra projede yer alan otopark, ticari üniteler ve peyzaj düzenlemesi hakkında bilgi verdi.

Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ve Yaşam Merkezi'nin Kuşadası'na yakışan çok güzel bir proje olacağını belirten Başkan Ömer Günel, "Proje, aynı zamanda kentimize büyük bir değer katacak. Kent meydanı, modern bir turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuşadası'nın önemli bir ihtiyacını giderecek. Amfi tiyatro, küçük meydanlar, çocuk oyun ve yürüyüş alanlarına sahip olacak kent meydanımızda konserler, çeşitli etkinlikler ve kutlamalar gerçekleştireceğiz. Böylece Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi haline gelecek olan kent meydanı, esnafımıza ekonomik açıdan katkı sağlayacak" diye konuştu. - AYDIN