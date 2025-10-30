Haberler

Kuru Kayısı İhracatında Düşüş: 217 Milyon Dolar Gelir Elde Edildi

Güncelleme:
Türkiye, ocak-eylül döneminde 38 bin 267 ton kuru kayısı ihraç ederek 217 milyon 91 bin dolar gelir elde etti. İhracat değeri geçen yıla göre yüzde 24,33 azaldı. Düşüşün sebebi zirai don olarak belirtildi.

Türkiye, bu yılın ocak-eylül döneminde kuru kayısı ihracatından 217 milyon 91 bin dolar gelir elde etti.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısında ihracat azaldı.

Yılın 9 ayında 115 ülkeye 38 bin 267 ton kuru kayısı satıldı. Bu ihracat karşılığında 217 milyon 91 bin dolar gelir sağlandı.

Kayısı ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,33 azaldı. Geçen yılın 9 ayında 286 milyon 914 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Düşüşün sebebi zirai don

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, Malatya kayısısının kalitesi bakımından dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

Zirai dondan ciddi şekilde etkilendiklerini belirten Özcan, şöyle konuştu:

"2024 yılının 9 ayında 50 bin 919 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraber 286 milyon 914 bin dolar gelir elde ettik. 12 Nisan'da bölgede gerçekleşen zirai don nedeniyle mahsul büyük zarar gördü. Bu yılın 9 ayında 38 bin 267 ton kuru kayısı ihracatı yaptık ve 217 milyon 91 bin dolar gelir elde ettik. Hem ekonomik anlamda hem de miktar bakımından bir gerileme yaşadık. Bunun da sebebi zirai don oldu."

Yıl sonu hedefi 50 bin ton

Geçen yıl üretici ve ihracatçılar tarafından lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlerin yurt dışına satıldığını belirten Özcan, şunları söyledi:

"Zirai dondan sonra her ay yaklaşık 3 bin ton ihracat yapmışız ve bu rakamlar geçen yılın gerisinde. Önümüzdeki aylarda da 3 bin tonun üzerinde bir ihracat bekliyoruz. İnşallah 50 bin ton civarında bir ihracatla yılı kapatmış oluruz."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Ekonomi
title
