Küreselleşme Sürecinde Başarı İçin Stratejik Adımlar Önemli

Sistem Global İhracat ve Uluslararası Büyüme Kıdemli Müdürü Hazal Bedir, küreselleşme sürecinin, yalnızca ihracat yapmanın ötesinde, doğru stratejilerle doğru pazarlarda kalıcı varlık göstermeyi gerektirdiğini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sistem Global, küreselleşme sürecine adım atan şirketlere yol göstererek, pazar araştırması, yerelleşme, fiyatlandırma, dağıtım kanallarını doğru belirleme, teşviklerden yararlanma ve kültürel uyum konularının önemine dikkati çekiyor.

Şirket, doğru adımlarla ilerlemenin sürdürülebilir büyüme için kritik olduğunu, sık yapılan hataların ise zaman ve kaynak kaybına yol açtığını ortaya koyuyor.

30 yıla yakın tecrübesiyle her ölçekten şirkete büyüme odaklı danışmanlık hizmetleri ve iş servisleri sunan Sistem Global, Türkiye genelindeki ofisleri ve Avrupa'dan Asya'ya uzanan uluslararası yapılanmasıyla firmalara uçtan uca destek sağlıyor.

Şirketi, küresel ağı sayesinde şirketlerin yalnızca yeni pazarlara girişini değil, aynı zamanda bu pazarlarda sürdürülebilir bir şekilde konumlanmalarını da mümkün kılıyor.

Uluslararası bilgi birikimiyle yerel pazar deneyimini bir araya getiren şirket, küreselleşme sürecinde iş ortağı olarak öne çıkıyor.

"Birçok şirket, kültürel farklılıkları göz ardı etme hatasına düşüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sistem Global İhracat ve Uluslararası Büyüme Kıdemli Müdürü Hazal Bedir, birçok şirketin, küreselleşme sürecinde yüzeysel analizlerle pazara giriş yapmak, kültürel farklılıkları göz ardı etmek, yanlış fiyatlandırma politikaları izlemek ve devlet teşviklerinden yararlanmamak gibi hatalara düştüğünü belirtti.

Söz konusu durumun yalnızca finansal kayıplara değil, aynı zamanda marka itibarının zedelenmesine de yol açtığına işaret eden Bedir, "Kürselleşme süreci, yalnızca ihracat yapmanın ötesinde, doğru stratejilerle doğru pazarlarda kalıcı varlık göstermeyi gerektiriyor. Şirketlerin başarıya ulaşabilmesi için en başta kapsamlı bir pazar araştırması yapması, rakiplerin durumunu, tüketici davranışlarını ve regülasyonları doğru analiz etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bedir, stratejik yerelleşme adımlarıyla ürün ve hizmetlerin hedef pazarda kabul görmesi sağlanırken, uygun fiyatlandırma politikalarının sürdürülebilir büyümenin temelini oluşturduğunu aktardı.

Etkin dağıtım kanalları ve yerel işbirliklerinin, firmaların hızlı konumlanmasına katkı sağladığına işaret eden Bedir, şunları kaydetti:

"Başarı için doğru adımlar, derinlemesine pazar araştırması, stratejik yerelleşme, hedef pazara uygun fiyatlandırma, güçlü dağıtım ağları ve devlet teşviklerinin etkin kullanımından oluşuyor. Bu nedenle şirketlerin sıkça tekrarlanan hatalardan uzak durarak güçlü bir stratejik çerçeveyle hareket etmeleri çok önemli. Uluslararası pazarlarda kalıcı bir başarı elde etmenin yolu hazırlıklı, planlı ve veriye dayalı adımlardan geçiyor."