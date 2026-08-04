Küresel Piyasalar Orta Doğu Belirsizliğiyle Karışık Seyrediyor

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da devam eden barış müzakerelerine karşın, her an yeni bir çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişelerle karışık seyrediyor.

ABD ile İran arasında kalıcı bir uzlaşı sağlanmasına yönelik Körfez ülkelerinin de katılımıyla yürütülen görüşmelerden henüz somut bir sonuç çıkmaması piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bölgede geçen hafta artan jeopolitik gerilimler kısmen azalsa da kalıcı barışa yönelik olumlu gelişmelerin gecikmesi ve Tahran yönetiminden belirgin bir sinyal gelmemesi, yatırımcıları yeni bir çatışma yaşanabileceği endişelerine sürüklüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Tahran ile müzakerelerin bugün yeniden başladığını ve şu anda sürdüğünü belirterek, İran'ın müzakereler konusunda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptığını savundu.

Trump, "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı." diye konuştu.

Söz konusu ülkelerden kendisine "saldırıları durdurması" çağrısı gelmese II. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük saldırılardan birine başlamaya hazır olduklarını söyleyen Trump, adı geçen Körfez ülkelerinden gelen telefonla saldırıları durdurma kararı aldığını belirtti.

Öte yandan küresel enerji tedariki için önemli olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişleri sınırlı şekilde ilerlerken, petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Söz konusu durum, para politikası tarafında ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik beklenti oluşumunu zorlaştırıyor. Geçen hafta Fed'in politika faizini sabit bıraktığı toplantıda 3 üyenin faiz artışı yönünde oy kullanması, piyasalarda bir sonraki toplantıda şahin bir adım atılabileceği beklentilerini güçlendirmişti.

Ancak ülkede beklentilerin altında kalan büyüme verisi ile enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin fiyat artışlarının yavaşlamaya işaret etmesi, söz konusu beklentilerin zayıflamasına neden oldu.

Halihazırda piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar bir kez faiz artırabileceğini büyük ölçüde fiyatlamaya devam ederken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin bankanın faiz patikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirebileceği tahmin ediliyor.

Gözler SpaceX'in bilançosunda

Bir taraftan jeopolitik gelişmelerin ekonomiler üzerindeki etkilerini değerlendiren piyasalar, bir yandan da hızlanan bilanço sezonunda önemli şirket bilançolarını takip ediyor.

Bu doğrultuda yapay zeka tabanlı veri analitiği yazılımları geliştiren ABD'li teknoloji şirketi Palantir'in genel olarak olumlu gelen bilançosu ve şirketin gelecek döneme ilişkin gelir tahminlerini artırması New York borsasında risk iştahını artırdı.

Bugün önemli teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yakından izlenecek. Bu şirketlerden halka arz sonrası ilk çeyrek bilançosunu açıklayacak SpaceX ile Advanced Micro Devices'ın (AMD) finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Bu arada ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin temmuzda 55,6 ile beklentilerin üzerinde gelmesi ülkede ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğunu gösterdi.

Bu gelişmeler ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,70'de seyrederken, dolar endeksi 100 bandındaki duruşunu sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise güne yüzde 0,2 artışla 4 bin 62 dolardan, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,5 artışla 85 dolarda bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq endeksi yüzde 2,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,32 yükseldi. Dow Jones endeksi, kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseldi

Avrupa borsaları dün İngiltere hariç pozitif seyrederken, Orta Doğu'da gerilimlerin azalabileceğine yönelik umutlar bölge piyasalarına yansıdı.

Bölgede dün açıklanan makroekonomik verilerde Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, temmuzda son 4,5 yılın en hızlı artışıyla 51,9 puana yükseldi. İngiltere'de imalat PMI temmuzda son 4 ayın en düşüğüne gerileyerek 51,9 puan oldu. İmalat PMI haziranda 52,5 puan olmuştu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Madrid ve Rabat'ın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç girişimlerinin ardından geri dönüş işlemlerini hızlı şekilde yürütmelerini överek, tarafların İspanya ana karası ve Avrupa'ya yönelik yasa dışı hareketleri başarılı şekilde engellediğini belirtti.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34 ve Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 1,45 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı.

Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

Asya tarafında mevcut gelişmelerin paralelinde Çin hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Yatırımcılar, bir süredir "yüksek değerleme" endişeleri nedeniyle sert satışlara maruz kalan teknoloji hisselerine temkinli şekilde yeniden yönelirken, bölge ekonomilerine ilişkin belirsizlikler toparlanma sürecini yavaşlatıyor.

Öte yandan ABD ile Japonya'nın ortak müdahaleleriyle Japon yeni dün dolar karşısında yaklaşık 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dün 155,2 seviyesine inen dolar/yen paritesi, 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye indi. Parite yeni işlem gününde ise yüzde 0,3 artışla 157,6 seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

VİOP'ta BIST 30 endeksi akşam seansında yükseldi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybederek 13.410,54 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 yükseldi.

Dolar/TL dünü 47,5310'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,5550'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru

15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi

17.00 ABD, haziran ayı imalat sanayi yeni siparişleri

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

Kaynak: AA