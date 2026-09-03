Küresel Piyasalarda Risk İştahı Artıyor

Küresel piyasalarda, jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi ve petrol fiyatları ile tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahı arttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Söz konusu açıklamanın ardından kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalışla 95,1 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de 2 baz puan azalışla yüzde 4,78 seviyesine geriledi. Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesi, yeni günde küresel pay piyasalarını destekliyor.

Öte yandan New York Fed Başkanı John Williams'ın gümrük vergilerinin etkisinin zayıflaması ve yüksek enerji fiyatlarının diğer hizmet sektörlerine yayılmaması sayesinde ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini belirtmesi de küresel piyasalarda risk algısının azalmasını sağladı.

Ancak devam eden ABD/İsrail-İran Savaşı enflasyon endişelerinin sürmesine ve yatırımcıların tahvil piyasasına karşı temkinli davranmasına neden oluyor.

Diğer taraftan ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişilik artışla piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Söz konusu veri iş gücü piyasasının biraz dengelenmiş olabileceğini ve enflasyonist baskıların bir nebze azalabileceği yönündeki öngörüleri öne çıkardı. Bu gelişmelerle ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında??????? faiz artırımına gidebileceğine yönelik ihtimal yüzde 70'ten yüzde 62'ye geriledi.

Fed'in faiz artırımına ilişkin öngörülerde yumuşama olması da yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı. Öte yandan Fed, ülke ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunda, ekonomik faaliyetin son haftalarda ılımlı artış gösterdiğini bildirdi.

Raporda, yüksek enerji fiyatlarının, izlenen politikaların ve uluslararası çatışmaların etkilerine ilişkin belirsizliğin arttığı kaydedildi.

Bu arada Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı. Dolar endeksi yendeki güçlenmenin etkisiyle yüzde 0,2 azalışla 99,4 seviyesinde seyrediyor. Altının onsu ise yüzde 1,1 artışla 4 bin 436 dolardan işlem görüyor.

Dolara talebin azalması ve petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesinin enflasyonist endişeleri bir nebze de olsa azaltması altın fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. ABD'de dün açıklanan istihdam verilerinin Fed'in agresif bir sıkılaştırma politikası izleyeceği beklentilerini yumuşatması da altın fiyatlarını destekledi.

Analistler, Jackson Hole toplantısı sonrasında 4 bin 300 doların altını gören altının ons fiyatını ABD'den gelen zayıf istihdam verisiyle 4 bin 400 dolar seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalıştığını söyledi. Gümüşün onsu da yüzde 1,3 artışla 66,2 dolara yükseldi.

New York borsası pozitif seyretti

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. ABD'li petrol ve doğal gaz şirketi Chevron'un Venezuela'ya 7 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberlerle şirketin hisseleri yüzde 0,4 arttı.

Şirketlerin yapay zeka talebinin artacağına yönelik iyimserlikle Nvidia'nın hisseleri de yüzde 3,2 arttı. Öte yandan ABD'de imalat sanayi yeni siparişlerinin tutarı temmuzda aylık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Söz konusu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,56, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa borsaları geriledi

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle dün negatif seyretti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Fransız Le Monde gazetesine verdiği demeçte, Alman ekonomisinin daha yüksek bir büyüme rotasında olduğunu savundu. Nagel, "İlk iki çeyrek verileri doğrultusunda, bu yıl yaklaşık yüzde 1'lik bir büyüme oranına ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

Alman otomotiv şirketi Volkswagen'in STOXX 50 endeksinden çıkarılmasıyla şirketin hisseleri yüzde 3,8 düştü.

Söz konusu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,24, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,50 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,30 değer kaybetti.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, güne karışık seyirle başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

New York borsasındaki pozitif seyir Asya tarafına da taşındı.

Makroekonomik veri tarafında Çin'de RatingDog hizmet sektörü PMI ağustosta 50,4'ten 51,4'e yükseldi. Japonya'da ağustos ayına ilişkin hizmet sektörü PMI ise 52,3'ten 52,5 seviyesine çıktı.

Söz konusu verilerin bölgede iç talebin toparlanma eğiliminde olduğunu göstermesi de Asya piyasalarını destekliyor.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,6 azalarak 157,7 seviyesine geriledi.

Yenin dolar karşısında güçlenmesi, Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Hajime Takata'nın açıklamalarının ardından geldi. Takata, enflasyon baskılarına karşı koymak için Japonya Merkez Bankasının faiz artırımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, Japon yetkililerden kura müdahale olduğuna dair resmi bir teyit olmadığını ancak yenin daha da güçlenmesi durumunda Japon yetkililerden gelebilecek olası bir eylem konusunda yatırımcıların pozisyon alabileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,02 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün yüzde 0,09 arttı.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 48,2834'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3150'den işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de dış ticaret dengesi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,86) temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52'ye gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,49 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00, Türkiye, ağustos ayı enflasyon

10.55 Almanya, ağustos hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, ağustos hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, ağustos hizmet sektörü PMI

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ÜFE

15.30 ABD, temmuz dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.45 ABD, ağustos hizmet sektörü PMI

Kaynak: AA