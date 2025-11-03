Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar, teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançolar ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalmasının yarattığı olumlu etkilerle haftaya pozitif başladı.

ABD'de şirketlerin açıkladığı güçlü bilançolar, küresel piyasalarda yükseliş eğiliminin devam etmesini sağlıyor. Açıklanan bilançolar, teknoloji devleri için sürdürülebilir büyümeye yönelik iyimserliği yeniden canlandırırken, yapay zeka altyapısına aşırı harcama yapıldığına dair endişeleri de hafifletti.

Piyasalarda ABD ve Çin arasındaki gerginliğin azalması ve özellikle teknoloji şirketlerinin bilançolarının iyi gelmesinden kaynaklı iyimserliğin devam etmesi bekleniyor. ABD'de federal hükümetin kapalı olmasından dolayı bu hafta tarım dışı istihdam verisinin açıklanması beklenmiyor.

Ülkede, bu hafta açıklanacak ISM imalat sanayi PMI ile ADP istihdam raporundan ekonomiye ilişkin ipuçları aranacak.

Ekonomik verilerin yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da yakından takip ediliyor. Hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle Demokratları eleştiren Trump, "Demokratlar ne yaptıklarını bilmedikleri için kapanma devam ediyor. Onların sorunu ne bilmiyorum. Çılgın delilere döndüler." dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını durdurma tehdidinde bulunarak "hata yaptığını" belirterek, iki yıl içinde alternatif tedarik kaynaklarını güvence altına alacaklarını ifade etti.

Öte yandan Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vardığı ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Açıklamada, Çin'in, nadir toprak elementlerin ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldıracağı ve fentanil üretiminde kullanıldığı belirlenen kimyasalların Kuzey Amerika'ya ihracatını durduracağı belirtildi.

Bazı Fed yetkilileri faiz indirimine karşı olduğunu belirtti

Bazı Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcıların faiz indirimlerine ilişkin umutlarının azalmasına neden oldu. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, faiz indirimine karşı yönde oy kullanmasına gerekçe olarak enflasyona dair endişeleri gösterdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da iş gücü piyasasının yavaş yavaş soğuduğunu, enflasyonun ise çok yüksek olduğunu belirtti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da bu haftaki faiz indirimi kararına katılmadığını, Fed'in enflasyonu düşürmek için bazı kısıtlamaları sürdürmesi gerektiğini kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise faiz indirimini desteklediğini, çünkü indirimin ardından bile para politikasının hala "kısıtlayıcı bir alanda" kaldığını söyledi.

Fed üyelerinin faiz indirimlerine ilişkin açıklamaları yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,0980, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 99,7 seviyesinde seyrediyor.

Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 15 dolardan işlem görüyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaşmasının ardından ardında Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 artışla 64,6 dolara yükseldi.

New York borsası yükseldi

New York borsasında cuma günü şirketlerin bilançolarının iyi gelmesiyle pozitif bir seyir izlendi. Amazon'un net satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13, net karı da yaklaşık yüzde 39 artış kaydetti.

Tahminleri aşan gelir ve kar açıklamasının ardından Amazon'un hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazandı.

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın net satışları da temmuz-eylül döneminde yüzde 8, net karı yüzde 86 yükseldi. Apple'ın hisseleri piyasa beklentilerinin üzerinde kar ve gelir bildirmesine rağmen cuma gününü hafif kayıpla tamamladı.

Ayrıca, 1'e 10 hisse bölünmesine gideceğini duyuran Netflix'in hisseleri yaklaşık yüzde 3 artış gösterdi.

Karı azalmasına rağmen beklentilerden güçlü finansal sonuçlar yayımlayan ABD'li enerji şirketi Chevron'un hisseleri de yaklaşık yüzde 3 değer kazandı. Beklentilerin altında kar açıklayan ExxonMobil'in hisseleri de hafif geriledi.

Bu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 0,26, Nasdaq endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Avrupa'da bu hafta BoE'nin faiz kararı öne çıkacak

Avrupa tarafında bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. İngiltere'de enflasyonist baskılar devam ederken, BoE'nin politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Ülkede, hükümetin bu ay gerçekleştirmesi planlanan bütçe görüşmelerine ilişkin endişeler de İngiltere borsası üzerinde baskı oluşturuyor.

Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,1'e indi. Enflasyon, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu. Ülkede çekirdek enflasyon ise yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e çıktı. Analistler, Bölgede çekirdek enflasyondaki katılığın hala devam ettiğini söyledi.

Öte yandan Fransa'da devam eden siyasi belirsizliğin de Avrupa piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle cuma günü Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,44 azaldı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

New York borsasında cuma günü görülen pozitif seyir haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarına da taşındı. Öte yandan Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonomiye dair endişelerin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Çin'de ekim ayına ilişkin RatingDog imalat sanayi PMI 51,2'den 50,6'ya geriledi. Ekim ayında ticaret belirsizliklerinden dolayı ihracat siparişlerinin azalması ülkede imalat sanayi PMI verisinin gerilemesine neden oldu.

Analistler, Çin yönetiminin ülke ekonomisini desteklemek için daha fazla teşvik açıklamasının beklendiğini söyledi. Güney Kore'de Kospi endeksi çip üreticisi şirketlerin hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle 4.216,93 puanla rekor seviyeyi test etti.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksinde yüzde 0,6 değer kazandı. Japonya borsasında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

Borsa cuma gününü yükselişle tamamladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 42,0645'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 42,0650'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tüketici fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı üretici fiyat endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı İSO imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat sanayi PMI