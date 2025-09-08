Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler küresel risk iştahının artmasında etkili oluyor.

Geçen hafta açıklanan istihdam verilerine göre JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7 milyon 181 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkede açık iş sayısı, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Hafta boyunca piyasaların odağında olan tarım dışı istihdam verisi ağustosta 22 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Geçen hafta açıklanan istihdam verileri iş gücü piyasasında soğumaya işaret ederken, Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalar da değişiyor.

-Fed'den bu yıl 75 baz puan indirim bekleniyor

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarında eylül, ekim ve aralık ayında olmak üzere 3 faiz indiriminin yapılabileceği fiyatlanıyor.

Analistler, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz indirim beklentisinin de fiyatlamalara dahil olduğunu belirterek, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yakından takip edileceğini söyledi.

ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya yükselişle başladı

New York Borsası'nda cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 0,32, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni haftaya pozitif seyirle başladı.

Geçen hafta faiz indirim beklentilerinden destek bulan ons altın fiyatı rekor seviyesini 3 bin 600 dolara çıkardı. Ons altın, yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 584 dolardan başladı.

Cuma günü ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,09'a gerilerken, yeni haftada yüzde 4,10 seviyesinde dengelendi.

Dolar endeksi ise cuma günü yüzde 0,5 düşüşle 97,8'den kapanırken, yeni haftaya yüzde 0,1 yükselişle 97,9 seviyesinden başladı. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 1 artışla 66,1 dolarda işlem görüyor.

Avrupa'da gözler Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik gelişmelerde

Avrupa borsalarında cuma günü satıcılı bir seyir öne çıkarken, Ukrayna-Rusya Savaşı'na yönelik gelişmeler bölgede yakından takip ediliyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, cuma günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini, bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini duyurdu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine binlerce yabancı askerin konuşlandırılmasına ilişkin Avrupalı ortaklarıyla görüştüklerini bildirdi.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,73 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar haftaya pozitif başladı.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru istifa edeceğini açıkladı

Asya tarafında politik risklere karşın Fed'in faiz indirim patikasına yönelik iyimserlikler ve bölgedeki veri akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki seçim sonuçlarını gerekçe göstererek Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanlığı görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Konuya ilişkin haber akışı bölgede politik bir risk olarak öne çıkarken, Japonya'da bugün açıklanan ve beklentileri aşan büyüme verileri, Fed'in faiz indirim beklentilerine yönelik fiyatlamalar ve zayıflayan yen'in desteğiyle ülke piyasaları pozitif seyrediyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de dış ticaret dengesi 102,3 milyar dolarla öngörülerin üzerinde fazla verdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,1 arttı.

Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kaybederek 10.729,49 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına yüzde 0,1 düştü.

Öte yandan, Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. Buna göre, büyüme için bu yıl gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026'da yüzde 3,8, 2027'de yüzde 4,3, 2028'de ise yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 yükselişle 41,2390'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2630'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 puanın destek, 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı sanayi üretimi

09.00 Almanya, temmuz ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

11.30 Avro Bölgesi, eylül ayı Sentix yatırımcı güven endeksi