Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararına kilitlendi

ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantısı bugün sona eriyor. Fed toplantısı sonrası faiz kararı bu akşam 22:00'de açıklanacak. Fed, 'Faiz oranlarını yüksek tutarak enflasyonla mücadeleye öncelik vermek veya hiçbir şey yapmamak veya faiz oranlarını düşürerek büyümeyi ve istihdamı teşvik etmek' seçenekleri arasında bir karar verecek.

Analistler ve yatırımcıların büyük çoğunluğu, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeden önce yeni vergilerin ABD ekonomisini nasıl etkileyeceğini bekleyip görmeyi tercih edeceğini düşünüyor.

FED BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLİYOR

ABD Merkez Bankası, istikrarlı fiyatlar ve maksimum sürdürülebilir istihdam sağlamak için Kongre'den bağımsız hareket etme yetkisine sahip. Banka fiyat istikrarı ve istihdam sağlamayı temel olarak kısa vadeli borç verme faiz oranını artırarak veya azaltarak yapıyor.

Bu durum, araç kredilerinden ev kreilerine kadar her şeyin borçlanma maliyetlerine yansıyarak ABD ekonomisini frenliyor.

TRUMP'IN VERGİ POLİTİKASI KÜRESEL PİYASALARI SARIYOR

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergileri ve diğer ülkelere getirdiği daha düşük ancak yaygın taban vergiler, küresel finans piyasalarında haftalarca süren dalgalanmalara neden oldu. Bu adımlar, yalnızca dış ticareti değil, aynı zamanda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarını da yakından ilgilendiriyor.

BEYAZ SARAY'DAN VERGİLERDE GERİ ADIM AMA GEÇİCİ

Trump yönetiminin başlattığı vergi uygulamaları, birçok ülke için maliyetleri artırırken, Beyaz Saray temmuz ayına kadar bu vergileri askıya aldı. Bu adım, mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden masaya yatırmak için zaman kazanma stratejisi olarak yorumlandı. Ancak bu durum, piyasalarda belirsizliği azaltmak yerine daha da artırdı.

İTHALAT STOĞU EKONOMİK DARALMA GETİREBİLİR

Ekonomik veriler, yeni vergi uygulamaları devreye girmeden önce hem tüketicilerin hem de işletmelerin ithalatı artırdığını gösteriyor. Bu stoklama eğilimi, yılın ilk çeyreğinde ekonomik daralma riskini gündeme getirdi. Bu durum, ABD ekonomisinin kısa vadede yavaşlayabileceği endişesini doğurdu.

ENFLASYON FED HEDEFİNE YAKLAŞTI AMA HALA ÜZERİNDE

İşsizlik oranı tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretmeye devam ederken, enflasyon oranı da Fed'in uzun vadeli %2 hedefine yaklaşmış durumda. Ancak hâlâ bu hedefin biraz üzerinde kalıyor. Bu da Fed'in faiz indirimi konusunda temkinli davranmasına neden oluyor.

FED'E FAİZ BASKISI: POLİTİK Mİ, EKONOMİK Mİ?

Citibank ekonomistleri yayımladıkları yatırımcı notunda, Fed'in enflasyonu yeniden değerlendireceğini ve işgücü piyasasını desteklemek için faiz oranlarını düşürmeye istekli olabileceğini belirtti. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi için "işgücü piyasasında ciddi bir zayıflama" beklendiği ifade edildi. Deutsche Bank ve diğer analistler de Fed'in karar almak için bekle-gör politikası izleyebileceğini ve kısa vadede faiz indiriminden kaçınacağını öngörüyor.

FAİZLER SABİT KALABİLİR

Fed'in bu hafta gerçekleştireceği FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında herhangi bir faiz indirimi kararı çıkması beklenmiyor. Eğer Fed beklentilere paralel şekilde sıkı duruşunu sürdürürse, politika faizi Aralık 2024'ten bu yana uygulanan %4,25 - %4,50 aralığında kalacak.

TRUMP'TAN AÇIK MESAJ: 'FAİZLERİ DÜŞÜRÜN'

Donald Trump, hafta sonu verdiği bir röportajda, "Faizleri düşürmeliler" diyerek Powell'a doğrudan çağrıda bulundu. Ancak Trump, Fed Başkanı'nı görev süresi bitmeden değiştirmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi.