Küresel piyasalar ABD'deki başkanlık seçimleri ve FED'in faiz kararına odaklandı

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

ADAYLARIN EKONOMİK FAALİYETLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Trump, başkanlık koltuğuna ikinci kez oturması halinde yeni tarifeler uygulamayı, vergi indirimlerine gitmeyi ve fosil yakıt üretimini artırmayı hedeflerken; Harris ise orta sınıf Amerikalılar için maliyetler ile vergilerin azaltılması gibi genel olarak Joe Biden yönetiminin devamı niteliği taşıyan politikalar izlemeyi planlıyor.

FED'İN KARARLARI ETKİLİ OLACAK

Analistler, yatırımcıların seçim öncesinde riskli pozisyon almaktan kaçındığını belirterek, ülkede ABD Merkez Bankasının (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararının da piyasaların odağında yer aldığını kaydetti.

ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verileri sonrasında Fed'in faiz indirimi beklentisine yönelik piyasa beklentileri korunurken, Fed'in bu hafta politika faizini 25 baz puan indirerek 4,50-4,75 aralığına çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık bir diğer faiz indirimi yapması ihtimali de yüzde 82 ile fiyatlanıyor.

Fed'in perşembe günü açıklayacağı politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, aynı zamanda gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları aranacağını ifade etti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın güne 2732 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2724 dolar, en yüksek de 2738 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2734 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3023 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3009 lira, en yüksek de 3023 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3020 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3088 liradan alınırken 3131 liradan satılıyor.