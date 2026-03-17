Küresel Para Haftası'nda ikinci gün etkinlikleri

EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (INFE) koordinasyonunda dünya genelinde 170'ten fazla ülkede eş zamanlı düzenlenen Küresel Para Haftası'nın Türkiye etkinlikleri, ikinci gününde sunum ve panellerle devam etti.

Ulusal koordinasyonu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen Küresel Para Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte SPK Başkan Danışmanı Buket Salkım, ' Finans Diplomasisi: Finansın Neo-Jeopolitiği' başlıklı bir sunum yaptı. Finans diplomasisinin tarihi hakkında bilgi veren Salkım, finans diplomasisinin ülkelerin birbirlerine karşı olan çıkarlarını koruma ve asimetrik enformasyona karşı olan duruşlarını belirleme noktasında mali araçlarını ne kadar etkin kullanabildiklerini ifade ettiğini söyledi.

'GENÇLERİMİZİ BİLİNÇLENDİRİYOR, FARKINDALIKLARINI ARTIRIYORUZ'

Salkım, küreselleşmenin derinleşmesi ve sermayenin akışkanlığının artmasının son derece silikleşen sınırları daha görünmez hale getirerek ortadan kaldırdığını belirtti. Artık bir suç işlendiği anda saniyeler içerisinde ülkeler arası hatta kıtalar arası boyutlara ulaşabildiğini kaydeden Salkım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Kurul olarak finans diplomasisi programımızı geçen yıl hayata geçirdik. Geçen yıl temmuz ayından bu yana finansal okuryazarlığa artık güvenlik ağırlıklı bir çerçeve belirledik. Parayı kazanmak kadar parayı korumak da önemli. Dijital dolandırıcılıklar, kiralık IBAN mağduriyetleri, dezenformasyon ve bilgi kirliliği gibi alanlarda gençlerimizi bilinçlendiriyor, farkındalıklarını artırıyoruz."

PANEL DÜZENLENDİ

Küresel Para Haftası kapsamında 'Akıllı Para Konuşmaları: Parayı Korumak Konuşmakla Başlar' başlıklı panel gerçekleştirildi. Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Hasan Arslan'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde; SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, Milli İstihbarat Akademisi'nden Prof. Dr. MevlütTatlıyer, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz sermaye piyasalarında yatırımcı davranışları, finans güvenliği, gayrimenkul yatırımları ve ödeme sistemleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

'EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ, BİLGİ KİRLİLİĞİ'

SPK Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı Murat Birinci, son yıllarda pay piyasasındaki yatırımcı sayısının artmasının hem sermaye piyasalarına yatırım yapma bilincinin yayınlaşması hem de tasarrufların ekonomiye kazandırılması açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yatırımcı sayısındaki hızlı artışın beraberinde bazı yeni riskleri de gündeme getirdiğine işaret eden Birinci, "Bugün yatırımcılarımız açısından en önemli risklerden biri bilgi kirliliği, manipülasyon, dezenformasyon, tüyo ve duyum adı altında insanların dolandırılması. Özellikle sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda teknik analiz ve eğitim başlıklarıyla herhangi bir sorumluluğu olmayan kişilerin içeriklerinin hızla yayılabildiğini görüyoruz. Yüksek getiri vaadiyle insanları tuzağa çeken kişi ve gruplardan uzak durmalıyız. Bunlara karşı temkinli ve dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici de dernek olarak Küresel Para Haftası kapsamında yürüttüğü Gayrimenkul Okuryazarlığı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özellikle gençlere yönelik geliştirilen içerik ve farkındalık projeleriyle rasyonel karar alma kültürünün güçlendirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Çekici, GYODER olarak, gayrimenkul sektörünün finansal sistemle olan bağını güçlendirmeye ve sürdürülebilir ekonomik yapıya katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

'TÜRKİYE, ÖRNEK GÖSTERİLEN KONUMDA'

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz ise Türkiye'nin bankacılık ve ödemeler ekosisteminin gelişmişliği açısından küresel arenada örnek gösterilen bir konumda bulunduğunu söyledi. BKM olarak geliştirdikleri altyapılar ve dijital çözümler ile ülkenin bu noktaya ulaşmasına katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Deniz, "BKM bugün kartlı ödeme işlemlerinin gerçekleşmesini sağlayan kurum olmanın ötesinde; Türkiye'nin dijital ödeme altyapısını güçlendiren TROY, BKM Express, TR Karekod, Açık Bankacılık ve FAST üzerinde geliştirilen servisler gibi pek çok kritik projenin hayat bulmasında ve yaygınlaşmasında önemli roller üstleniyor. Ülkemizin başarı hikayelerinden biri haline gelen Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. 90 milyon kart sayısı ve tutarsal olarak yüzde 25'e ulaşan pazar payı ile TROY, ülkemizin finansal sistemlerinin bağımsızlığı açısından stratejik bir önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı