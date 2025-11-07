Haberler

Küresel Gıda Fiyatları İkinci Ayda da Düşüş Göstermeye Devam Ediyor

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ekim ayında küresel gıda fiyatlarının arz artışıyla birlikte yüzde 1,6 gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşıdığını açıkladı. FAO Gıda Fiyat Endeksi, bu yıl tahıl üretiminde artış beklenirken, şeker ve süt ürünleri fiyatlarında da kayda değer düşüşler yaşandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının arzdaki artışla ekim ayında yüzde 1,6 gerileyerek art arda düşüşünü ikinci aya taşıdığını bildirdi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 düşerek 126,4 puan oldu.

Endeksin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından Mart 2022'deki rekor seviyesinin yüzde 21,1 altında kalması dikkati çekti.

Endeks, eylülde şeker fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle gerilemişti. Böylece, endeks art arda aylık düşüşünü ikinci aya taşıdı.

Gıda fiyatları, ekimde küresel arzın artmasının etkisiyle düşüş gösterdi.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, Karadeniz bölgesinde hasat gecikmelerinin etkisiyle ekimde yüzde 0,9 artarak Temmuz 2022'den sonraki en yüksek seviyesine ulaştı.

Tahıl Fiyat Endeksi, buğday ve pirinç gibi tahıllarda fiyat düşüşlerin etkisiyle aylık bazda yüzde 1,3 geriledi. Buğday fiyatları yüzde 1, pirinç fiyatları yüzde 2,5 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya'daki güçlü üretim, Tayland ve Hindistan'da beklenen üretim artışı ve düşük ham petrol fiyatları nedeniyle ekimde yüzde 5,3 geriledi. Endeks, Aralık 2020'den sonraki en düşük seviyeye geldi.

FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, Avrupa Birliği ve Yeni Zelanda'dan yapılan yüksek ihracat nedeniyle düşen süt tozu ve tereyağı fiyatları sayesinde ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,4 geriledi.

FAO Et Fiyat Endeksi de 8 aylık artışın ardından ekimde yüzde 2 geriledi. Bu gerilemeye rağmen güçlü küresel talep nedeniyle Avustralya'dan gelen yüksek fiyat tekliflerinin etkisiyle sığır eti fiyatları yükselmeye devam etti.

Tahıl üretiminde artış bekleniyor

FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu'nu da yayımladı.

Buna göre, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahmin, önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artışla 2,990 milyar ton olarak değiştirildi. FAO, daha önce 2,971 milyar ton üretim bekliyordu.

Tüm önemli tahılların üretiminde artış beklenirken, mısır ve pirinç üretiminin rekor seviyelere ulaşacağı öngörülüyor.

FAO, küresel tahıl stoklarının yüzde 5,7 artarak rekor seviye olan 916,3 milyon tona ulaşmasını bekliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

