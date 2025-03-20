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Küresel bankacılık devi JPMorgan Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

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Küresel bankacılık devi JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti. Banka, son gelişmelerin etkisiyle yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 27,2'den yüzde 29,5'e yükseltti.

Küresel bankacılık devi JPMorgan, Türkiye'de yaşanan son siyasal gelişmelerin ardından yeni raporunu açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, son gelişmeler sonrası kurda görülen sıçramayla enflasyon beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 27,2'den yüzde 29,5'e yükseltildi.

ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

JP Morgan'ın değerlendirmesinde enflasyondaki düşüş sürecinin yavaş devam edeceği belirtildi. Bu sene sonu için enflasyonun yüzde 27,2'den yüzde 29,5'e, mart ayı enflasyonunun ise yüzde 2,3'ten yüzde 3,2'ye çıkacağını öngördü. Değerlendirmede ayrıca TCMB'nin nisan ayından itibaren her toplantıda 150 baz puan indireceği öngörülerek yıl sonu faiz tahmini yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi. TL'de yabancıların carry trade pozisyonlarının 35 milyar dolar, Türk devlet tahvillerinde yabancı payının 19,6 milyar dolar ve hisse senetlerinde yabancı oranının yüzde 37 ile 34,5 milyar dolar olduğu belirtildi.

Küresel bankacılık devi JPMorgan Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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