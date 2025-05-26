Kurbanlıklardan Sağlanan Gelirle Düğün Yapacak Genç Besici

Kurbanlıklardan Sağlanan Gelirle Düğün Yapacak Genç Besici
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki Hüseyin Demir, satışını yapacağı kurbanlıklardan elde edeceği gelirle 6 Temmuz'da düğün yapmayı planlıyor. Yüksek maliyetler ve artan yem fiyatlarıyla zorlanan Demir, düğün masraflarını karşılayabilmek için kurbanlıklarını satışa sunacak.

Kurbanlıkları satıp kazancıyla Temmuz ayında evlenecek

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde küçüklüğünden bu yana hayvancılıkla ilgilenen 27 yaşındaki besici Hüseyin Demir, satacağı kurbanlıklardan gelecek parayla 6 Temmuz'da düğününü yapacak.

Yamanlı Mahallesi'nde yaşayan Demir, çocukluğundan bu yana hayvancılık yapıyor. Bölgeye uyumlu etçil ırkları yetiştiren Demir, babasıyla ailesinin geçimini koyunculuktan sağlıyor.

Son yıllarda özellikle yem fiyatlarının artması ve maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle hayvancılığın daha zor olmasından şikayet eden Demir, meraların giderek azalmasının da sıkıntısını yaşıyor.

Kurbanlık için 300 küçükbaş ayıran Demir için satışların ayrı bir önemi bulunuyor. 6 Temmuz'da yapacağı düğünün heyecanını yaşayan Demir, masraflarını çıkarmayı hedefliyor.

Demir, babasının da hayvancılık yaptığını ve ondan öğrendiğini belirterek, kırsalda tarım ve hayvancılık dışında başka bir alternatiflerinin bulunmadığını anlattı.

Bu yıl kurbanlıktan gelen parayı düğün masraflarına ayıracaklarını dile getiren Demir, "Mobilyalar, altın takılar, düğün salonu ve diğer giderlerle düğün masrafı 1 milyon lirayı geçecek. Evlenmek de çok pahalı. Düğün için kurbanlıklarımızı satıp düğünümüzü yapacağız. Bu sene iyi satış bekliyorum düğünüm olduğu için. İnşallah Allah yardım eder de satışlarımız iyi olur, düğün masrafını çıkartırız." dedi.

Kurbanlıklarının 20-25 bin lira arasında değiştiğini ve et tutumları iyi olanları seçtiklerini ifade eden Demir, "Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 50'ye yakın arttı. Hayvancılık çok zor artık masraflar her geçen gün artıyor. Yemin torbası 750 lira oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER AKPINAR - Ekonomi
Erdoğan'ın, 'Adaylık derdim yok' sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın "adaylık" çıkışı soruldu! Sözcü Çelik'in yanıtı çok net
ABD'li üst düzey isimden 'Hamas, ateşkesi kabul etti' iddiasına yalanlama

Sevinç kısa sürdü! ABD, Hamas'la ilgili iddiayı yalanladı
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü

Eşini bu isteği nedeniyle çocuklarının gözü önünde öldürmüş
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Usta sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Gazze'de sözün bittiği yer! Alevlerin arasında kalan kız çocuğu böyle görüntülendi

Bu nasıl bir çaresizliktir! Gazze'de sözün bittiği yer
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Mezuniyet törenine damga vuran an! Mikrofonun açık olduğunu fark eden genç kız utandı

Söylediklerinin alanda duyulduğunu fark eden genç kız utandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.