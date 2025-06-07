Kurbanlık Fiyatları Yüzde 40 Düşerken Pazarlar Hareketlendi

Kurbanlık Fiyatları Yüzde 40 Düşerken Pazarlar Hareketlendi
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Kurbanlık Fiyatları Yüzde 40 Düşerken Pazarlar Hareketlendi
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Adana'da Kurban Bayramı'nın ikinci gününde koyun ve keçi fiyatları yüzde 40 düşerek 13-15 bin TL seviyesine geriledi. Fiyatlardaki düşüş, satışları etkilerken, vatandaşlar için uygun hale geldi.

Kurbanlık fiyatları yüzde 40 düştü

ADANA - Adana'da Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde koyun ve keçi fiyatları yüzde 40 düşerek 13-15 bin TL'ye kadar geriledi.

Yurt genelinde olduğu gibi Adana'da da kurban pazarları bayramın ikinci gününde hareketlendi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde bayramın ikinci kurban fiyatları ortalama yüzde 40 geriledi. Yüreğir ilçesindeki kurban pazarlarında keçi ve koyun fiyatları 13-15 bin liraya kadar düştü. Fiyatların gerilemesi satıcıları üzerken vatandaşları ise sevindirdi.

Kurban satıcısı Mehmet İmre Kahramanmaraş'tan getirdiği kurbanlıkları 21 bin TL'den satmaya başladığını belirterek, "Fiyatı 14-15 bin TL'ye kadar düşürdük. 210 tane getirdim 40-50 tane kadar sattık. Seneye gelir miyim bilmiyorum. Son fiyatım 13 bin TL'ye kadar düştüm. Bugünde yükleyip geri döneceğim" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen kurban satıcısı Mahmut Çintaş da, 124 tane koyun getirdiğini kaydederek, "Şimdi zararına satıyorum. 90 tane sattım 34 tane kaldı. 23- 25 bin TL'ye veriyorduk. Şimdi 15 bin TL diyoruz kimse almıyor ama mecbur satacağız. Satıp evimize geri döneceğiz" diye konuştu.

Bayramın 2'nci günü kurban almaya gelen Fatih Karut ise bugün fiyatların uygun olduğunu söyleyerek, "15 bin TL'ye aldık. Allah kabul etsin. Düştü fiyatlar baya bizde emekliyiz, gelip aldık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ELİF AYŞENUR İŞLEDİCİ - Ekonomi
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