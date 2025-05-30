Kurban Pazarlarında Şişkin Hayvan Dolandırıcılığına Dikkat!

Kurban Pazarlarında Şişkin Hayvan Dolandırıcılığına Dikkat!
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Adana'da kurban pazarlarında, yem içerisine katılan tuz ve sumak ile şişirilen hayvanların dolandırıcılıkla karşı karşıya kaldığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, karnı şiş hayvanlara karşı vatandaşları uyarıyor.

Karnı şiş kurbanlıklara dikkat: Yeme karıştırılan tuz ve sumak koyunları şişkin gösteriyor

Kurban pazarlarında yeni nesil dolandırıcılık

Kurbanlık koyun satıcısı Zafer Oğuz:

"Hayvanı su ile şişiriyorlar, o hayvan 6-7 kilo fazla çıkıyor"

ADANA - Adana'da kurbanlıklar satışa sunulurken uzmanlar yemin içerisine katılan tuz ve sumağın hayvanı susattığını, çok fazla su içen hayvanlarında şişkin gözüktüğünü belirterek vatandaşları dolandırılacağa karşı uyardı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar pazarlara indi. Kilograma göre kurbanlık küçükbaş koyun, keçi ve tekenin kilogram fiyatının 300 TL, büyükbaşta tosunun 310 TL, düvenin ise 280 TL olarak belirlendiği şehirde pazar haraketliliği günden güne artıyor. Hareketliliğin hafta sonundan itibaren daha çok artması bekleniyor.

Ancak bayram öncesi bazı kişilerin hayvanları daha kilolu ve şişkin gözüksün diye yemin içerisine tuz ve sumak kattığı, bu yemleri yiyen hayvanların da çok fazla su içtiği bu nedenle de kilolu görüldükleri ileri sürüldü.

"Karnı şiş hayvana vatandaşlar dikkat etmeli"

Kentte uzun yıllardır hayvan satışı yapan Zafer Oğuz, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, fiyatların iyi olduğunu, ancak besici ve satıcı arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu söyledi.

Dolandırıcıların koyunları yem ve su ile şişirdiğini anlatan Oğuz, "Maalesef bazı kişiler hayvanın önündeki yemin içerisine tuz ve sumak karıştırıyor. Bunu yiyen hayvan suyu çok içiyor ve bir hayvanda 6-7 kilo fark ediyor. Vatandaş şişkin koyunu görünce buna aldanıyor. Ancak hayvanın sırt ve karın kısmına dikkat edilmeli. Karnı şiş hayvana vatandaşlar dikkat etmeli" diye konuştu.

Kurbanlık almaya gelen vatandaşlardan Yakup Durdu ise fiyatların iyi olduğunu, bu sene bütün kurban pazarlarında her bütçeye uygun kurbanlık satıldığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Ekonomi
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