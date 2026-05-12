Muş'ta hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'taki hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı, besiciler ekonomik sıkıntılar nedeniyle endişeli. Yerli hayvancılığın korunması için destek talepleri gündemde.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Muş'taki hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Kurban Bayramı öncesinde satışların beklenen seviyeye ulaşmaması Muşlu besicileri endişelendirirken, üreticiler hem yerli hayvancılığın korunması hem de üreticinin ayakta kalabilmesi için destekleyici adımlar atılmasını talep etti.

Hayvan pazarlarında önceki yıllara göre daha sakin bir ortamın hakim olduğunu belirten besicilerden Yavuz Tektimur, vatandaşların ekonomik nedenlerle daha düşük bütçeli kurban tercihine yöneldiğini dile getirdi. Tektimur, kurbanlık yetiştirmenin uzun ve maliyetli bir süreç olduğunu ancak emeklerinin karşılığını almakta zorlandıklarını belirterek, "Muş'ta hayvancılık yapıyorum. Ben atalarımdan, babalarımdan duyduğum kadarıyla kurban evin kapısında kesilir. Biz çocukken camiye gidip geldiğimizde, kişinin kurbanını kendi kapısının önünde kesip komşusuna, yakınındaki insanlara dağıtacağı yönünde bir anlayış vardı" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGüllü Selcen Mermer:

ee tamam hoş da muşta kurban pazarları ayak basıyorsun hep tavukçular yanında paslı çubuk vardı ya onlar da hala mı orada bilmiyorum ama neyse konuya gelince hayvancılık desteklenecekse sosyal medyadada kampanya başlasalar daha etkili olur bence

Haber YorumlarıAtiye Meltem Çağlar:

Ya bu da komik değil mi ?? Kurban Bayramı diye öğrendik ama herkes ucuz ucuz alıcak tabii ki pazarlar sakin kalıyor ?? Ben geçen sene et almaya gittim fiyatları görünce direk domates patlıcan aldım eve ?? Besicileri anlıyorum ama insanların cebinde de para yok artık her yerde kriz var derdin ??

Haber YorumlarıGonca Aksoy:

Allahın izniyle kurban ibadeti her zaman kıymeti bilinecek ama insanlar parasızlık yüzünden hayvancılığa yatırım yapamıyor artık Muştaki besicilerimiz çok zor durumda kalmışlar Rabbim onlara sabır versin ve geçimlik destek gelmesini dileyiz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

