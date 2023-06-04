Kurban Bayramı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları açıklandı

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Kurban Bayramı'nda küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını açıkladı. Yardımcı, et fiyatlarının normal olduğunu belirtirken, aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yardımcı, küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.