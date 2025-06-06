Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Midilli'ye Geçişler %30-40 Azaldı

Kurban Bayramı'nda Ayvalık'tan Midilli'ye Geçişler %30-40 Azaldı
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Kurban Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilcilerin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Ancak bu yıl yolcu sayısında %30-40 oranında bir azalma gözlemleniyor.

Kurban Bayramı tatilini Yunanistan'ın Midilli Adası'nda geçirmek isteyen tatilciler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluk oluşturdu.

Erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı. Midilli ile Ayvalık arasında karşılıklı feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri bu bayram, önceki bayramlara kıyasla Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Midilli Adası'na geçişlerde yüzde 30 ile yüzde 40 arasında azalma olduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı tatilini ailesiyle birlikte Midilli Adası'nda geçirmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önündeki kuyrukta bekleyen tatilcilerden Ahenk Öğüt, " Midilli Adası'nı gidip görmek istedik. Tabii bunda biraz daha ekonomik olmasının da payı var" dedi.

Ayvalık- Midilli Adası arasında çalışan bir firmanın rehberlerinden Nevzat Turhan, "Her sene Midilli çok fazla talep görüyor. Bugün bayağı kalabalık o yüzden büyük talep var adaya. Midilli'deki yemeklerin damak tatları, kültürlerinin bize yakın olması bu talebi arttırıyor. Kapı vizesi imkanıyla insanların Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunanistan'ın Ege Adaları'na gidebilmelerinin önünü açıyor. Ayvalık'ın Midilli Adası ile kültürel yakınlığı da yemeklere yansıyor, danslara yansıyor, şarkılara yansıyor. Bu gibi ortak noktalar olduğu için insanlar da yurt dışına giderken ilk olarak sadece 45 dakika içerisinde gidilebilen Yunanistan'ın Midilli Adası'nı tercih ediyor" dedi.

"Bu bayram yolcu sayısında yüzde 30-40 civarında düşüş var"

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot seferleri düzenleyen firma sahibi ve yöneticisi Ali Jale ise, "Ayvalık-Midilli hattında yine yoğun bir bayram sabahı yaşıyoruz. Ancak diğer yılları düşündüğümüzde, bu sene bu yoğunluk yüzde 30 ila yüzde 40 oranında azalmış durumda. Bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. En önemlisi insanların vize problemi yaşaması. Ama yine de bayramın birinci günü olması sebebiyle bugün yaklaşık bin 200 kişi Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan, Midilli Adası'na doğru geçiş yapacak. Bayram periyodu boyunca 2 bin 500 kişi civarında geçiş yapar. Bunun dışında; bugün ilk periyotta Ayvalık'tan 6 gemi kalkacak. Gemileri çeşitli saatlerde sıralı bir şekilde gönderiyoruz. Böylece yolcular hiç beklemeden Midilli Adası'na ulaşıyorlar. Bayram nedeniyle ara seferler de olacak. Özellikle özel araçlarıyla Midilli'ye gitmek isteyenler için öğle saatlerinde de seferler koyduk. Bu yıl özellikle araçlarıyla Midilli'ye gitmek isteyenlerin sayısında yükseliş ivmesi gözlemliyoruz. Kurban Bayramı'nın ardından başlayacak olan yaz sezonunda da Midilli-Ayvalık arasında yoğunluğun süreceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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