Yaz aylarında yaşanan kuraklık 'su tasarrufu aparatı' satışlarını arttırdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mekanik Tesisat ve Doğalgaz Tesisatı Meslek Komitesi Başkanı Ali Dönmez, özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklığın, su tasarrufu sağlayan batarya aparatlarına (perlatör) ilgiyi artırdığını belirterek, "Perlatörlü bataryalar havayla suyu karıştırıp püskürtme sağladığı için dakikada maksimum 5 litre su harcarken, eski tip perlatörsüz bataryalar 10-15 litre aralığında su harcamaktadır." dedi.

Ali Dönmez, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, özellikle geçen yaz mevsiminde yaşanan kuraklığın belirgin olması ve barajlardaki su miktarlarının azalması nedeniyle vatandaşların bireysel tedbirler alarak evlerinde su tasarrufu sağlayan batarya aparatlarına yöneldiğini, bu nedenle tesisat sektöründe perlatörler satışının arttığını söyledi.

Türkiye'nin yarı kurak bir ülke olduğunun altını çizen Dönmez, suyun en değerli kaynakları olduğunu ve gelecekleri için büyük önem arz ettiğini anlattı.

Dönmez, "Suyumuzu korumak zorundayız. Gelecek nesillere de düzgün bir şekilde suyu koruyarak aktarabilmek adına aslında hepimiz sorumluyuz. Dolayısıyla musluklarda kullanılan debi kısıtlayıcı perlatörlerin kullanımı da burada önem teşkil ediyor. Bunlar 'Su tasarruflu perlatörlü bataryalar' olarak da biliniyor." diye konuştu.

Perlatörlerin artık çok sayıda kamu binasında ve yeni yapılardaki bataryalarda kullanıldığını dile getiren Dönmez, "Ancak ülkemizde geçmişten gelen konut sayısı çok olduğu için eski konutların musluklarında bu aparatlar maalesef yok. Fakat vatandaşlar da artık bu konuda bilinçlendi. Kendileri perlatörleri tedarik ederek evdeki su bataryalarına bunu takıyorlar ve bu da tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Yüzde 50'den fazla su tasarrufu sağlıyor"

Ali Dönmez, perlatörlü bataryaların su tasarrufuna sağladığı katkıya işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Perlatörlü bataryalar havayla suyu karıştırıp püskürtme sağladığı için dakikada maksimum 5 litre su harcarken, eski tip perlatörsüz bataryalar ortalama 10-15 litre gibi su harcamakta. Dolayısıyla perlatörlü bataryalar yüzde 50'den fazla su tasarrufu yapıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması gerekiyor çünkü doğru perlatörü evine alırken özellikle kaliteli perlatörlü muslukları veya aparatı almaları ve tercih etmeleri su tasarrufu ve ekonomileri açısından önemli."

Perlatörlerin, birçok marka tarafından artık standart bir şekilde üretildiğini vurgulayan Dönmez, bunun hem su tasarrufu hem de su faturalarına olumlu yansıması açısından büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

"Artışın devam etmesini bekliyoruz"

Tasarruf nedeniyle bu aparatlara olan ilginin artmasından bahseden Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Perlatörlere karşı büyük bir yönelim var çünkü bunlar tüm su bataryalarının ağzına standart şekilde uyum sağlıyor, takılabiliyor. Şu anda perlatörlerin satışında yüzde 50-60 artış ve bunlara aynı oranda yönelim var. Bir vatandaş gidip herhangi bir internet sitesinden veya mağazadan bunu satın alıp taktırabilir. Vatandaşın musluğu günümüz şartlarına uygun ve içten perlatörlü bir batarya ise su tasarrufu zaten sağlanmış oluyor."

Dönmez, su tasarruflu bataryaların satışındaki artışın devam etmesini beklediklerini belirterek, bu talebin hareketlilik anlamında sektöre olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.