Ankara Polatlı'da Buğday ve Arpa Hasadı: Yüzde 30 Artış Bekleniyor

Anadolu'nun en verimli tahıl üretilen bölgelerinden biri olan Ankara'da buğday ve arpa hasadı sürüyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı işletmesinde ise bu yıl üretimde yüzde 30'luk bir artış bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Ankara Polatlı Tarım İşletmesi'nde buğday ve arpa hasadı devam ediyor. Bu yıl üretimde yüzde 30'luk bir artış bekleniyor. Anadolu'nun en çok tahıl üretildiği bölgelerden biri olan işletme, yaklaşık 211 bin dekarlık araziye sahip. Hayvancılık faaliyetleri dahil sertifikalı tohum üretimiyle de dikkati çeken işletmede bu yıl toplam 25 bin 569 dekarda Tosunbey, 18 bin 651 dekarlık alanda Bezostaja, bin 983 dekarda Selami Bey, 210 dekarda Karakalpak, 4 bin 25 dekarda Reis ve 21 bin 401 dekarda Kızıltan-91 makarnalık buğdayı ekildi. Bu çeşitlerden oluşan üretimin yanı sıra, 9 bin 757 dekarda da Tarm-92 arpa çeşidi yer aldı. Haziran ayı sonunda başlayan hasat süreci, arazide, sahada, silolarda, harmanda çalışanlar dahil 70 işçinin desteğiyle 24 biçerdöver ve 6 tırla yürütülüyor. Biçerdöverlerle sıralı biçimde yapılan hasatta ürünler doğrudan tırlara yüklenerek depolara taşınıyor.

"85 bin dönüm araziden 20 bin ton ürün beklentimiz var"

İhlas Haber Ajansı'na hasat sezonunu değerlendiren Polatlı Tarım İşletmesi Bitkisel Üretim Şefi Sinan Güre, 85 bin dönümde hububat, 15 bin dekarda yem bitkileri ekili olduğunu belirterek, "Bunu hayvancılık üretimi için devam ettiriyoruz. 85 bin dönüm araziden 20 bin ton ürün beklentimiz var. Bunun 15 bin tonunu tohumculuk üzerine üretim yapmaktayız. 6 adet buğday, 1 adet arpa, 1 adet de Macar fiği var. Bu ürünlerle Türk çiftçimize hizmet etmekteyiz. Şu an iki grup çalışan biçerdöverimiz var. Aslında kurak bir sezon geçiriyoruz. Türk çiftçimiz için de, bizim için de verim düşük aslında. Şu an arpa hasadımız bitti. Buğday hasadıyla devam ediyoruz. Bu kurak sezona rağmen 320 kilo ortalama bir arpamız var. Buğdaydan da 250 kilo ortalama bir verim elde etmeyi hedefliyoruz. Biz tohumculuk üzerine bir üretim yaptığımız için bizim planlamamız 2 yıl öncesinden belirleniyor. Çiftçilerimizin talepleri üzerine bir değerlendirme yapıyoruz. Bunun üzerine geliştiriyoruz. O yüzden bizim planlarımızda burada arpa ekilişimiz, Macar fiği ekilişimiz var. Ağırlıklı olarak buğday tohumu ekliyoruz. 6 adet çeşidimizin orantılı bir şekilde taleplere göre ekilişimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Personelimiz tamamen yetkin, bilinçli insanlar"

Güre, şöyle devam etti:

"Sertifikalı tohum üretimimiz her zaman aynı parsellere aynı çeşitler ekilmek suretiyle devam etmektedir. Yoksa çeşit karışıklığına sebep olur. Burada da son sistem Sortex sistemimiz var. Bunlarda elemelerimizi yapıyoruz. Silolarımız son sistem. Nem ölçerlerimiz, ısı ölçerlerimiz var. Personelimiz tamamen yetkin, bilinçli insanlar. Ürünleri kesinlikle birbirine karıştırmadan üretiyoruz, burada paketliyoruz. Bayilerimiz vasıtasıyla çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Teknolojik bilgilerde her yıl dışarıdan hizmet alıyoruz. Biçerlerde de belli bir yıl standartı koyuyoruz. Bunun sebebi de daha fazla bir döküm olmasın, ürünümüz zayi olmasın. O standartları yakalayan biçerdöverlerle çalışmaya devam ediyoruz. Biçerdöverlerin hepsi 2020 model ve üstüdür."

"Geçen yıldan bu yıla yüzde 30 artışlı bir verim bekliyoruz"

Hasat edilen ürünlerin harman yerlerinde ve 3 milyar tonluk büyük silolarda depolandığını belirten Güre, "Büyük yığınlarımız var ama onlarda yığınlara koyduğumuz ürünler, yıl içerisinde elenip tekrar paketlenip çiftçimize satılan ürünler. Kayıplar olmasın diye onlarda çok uzun vadeli depolamalar yapmıyoruz. Ürünlerimizin çoğunluğu TAGEM Araştırma Enstitülerinden aldığımız ürünler. Bu yıl benim en çok beğendiğim ürünlerden birisi Selami Bey buğdayımız. Kuru ziraat koşullarına rağmen diğer ürünlerden biraz daha öne çıkmış durumda. Kimse bunu bilemez tabii ki ama kurak yıllar için erkenci buğdaylar daha ön plana çıkmakta. Selami Bey buğdayı da kurak yıllar için gayet güzel verim vermekte, diğerlerinden ön plana çıkmaktadır. Geçen yıldan bu yıla yüzde 30 artışlı bir verim bekliyoruz. Önümüzdeki sezonu da daha güzel geçirmeyi umut ediyoruz. Dona karşı tedbirimiz şöyle oluyor; bitkinin gelişim döneminde, üst gübreleme yaptığımız dönemde erken yaptığınızda, bitki daha fazla boylandığında donlardan daha fazla zarar görür. Biz meteoroloji verilerini değerlendiriyoruz, takip ediyoruz. Bundan dolayı ilaçlama ve gübreleme programlarımızı doğru zamanda uyguladığımızda verim artışı sağlamış oluyoruz" diye konuştu. Güre, çiftçileri tarım sigortalarını ihmal etmemeleri konusunda da uyardı.

İşletmede her yıl yaklaşık 20 bin ton mahsul ve 15 bin ton tohum üretimi gerçekleşiyor. Elde edilen sertifikalı tohumluk buğdaylar çiftçilere ulaştırılarak, Türkiye'nin üretim zincirine katkı sağlıyor. - ANKARA