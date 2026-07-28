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Bilecik’te kurak araziye kurulan yaban mersini bahçesinde ilk hasat başladı: 6 ton ürün bekleniyor

Bilecik’te kurak araziye kurulan yaban mersini bahçesinde ilk hasat başladı: 6 ton ürün bekleniyor
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 50 hibe desteğiyle 5 yıl önce dikilen 5 bin kök yaban mersininde ilk ticari hasat başladı. Üretici Mehmet Demir, 18 dönümlük kurak arazisini verimli bir yaban mersini bahçesine dönüştürürken, bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Hasat edilen yaban mersinleri başta Trabzon, Ankara, İstanbul olmak üzere birçok büyükşehire gönderilerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Bilecik'te yüzde 50 hibe desteğiyle kurak araziye kurulan yaban mersini bahçesinde ilk hasat başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere Köyü'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı yüzde 50 hibe desteğiyle 5 yıl önce dikilen 5 bin kök yaban mersininden bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Hasat edilen ürünler ise Türkiye'nin birçok iline gönderilerek ekonomiye katkı sağlıyor.

Üretici Mehmet Demir, yıllarca verimsiz olarak değerlendirilen 18 dönümlük kurak arazisini yüzde 50 hibe destekli proje sayesinde yüksek katma değerli yaban mersini üretim alanına dönüştürdüğünü söyledi. Mehmet Demir, "Biz burayı ilçe tarım müdürlüğü ile yüzde 50 fidan desteği alıp bu bahçemizi kurduk. Geçen sene biz ürün alamadık dondan dolayı bütün bahçelerimiz yanmıştı çiçeklerimiz. Bu sene hasadımız çok iyi bir hasadı topladık bu ikinci hasattayız. İkinci hasadımız daha devam eder. Bu hasatlarımızı Trabzon, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi büyükşehirlere gönderiyoruz. Esnaflarımız geliyor, tüccarlarımız geliyor, buraya ürünlerimizi onlara tedarik ediyoruz bahçeden" dedi.

"Yöresi, toprağı, havası, suyu, her şeyi ile insanımıza hizmet etmeye devam ediyor"

Hasat programında bahçeyi gezen Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, üretim süreci hakkında bilgi alırken, devlet desteklerinin kırsal kalkınmanın en önemli itici gücü olduğunu belirtti. Muhammet Kara, üreticilerin alternatif ürünlere yönelmesini sağlayan hibe programlarının hem tarımsal üretimi artırdığını hem de kırsalda ekonomik kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu anlatarak, "Arpadere Köyümüzde Mehmet Demir, çiftçimizin yanındayız. Burada on sekiz dönüm civarında yaban mersini işletmesi kurmuş. Onu bugün ziyaret ettik. Gerçekten çok bereketli bir sezon geçiriyor hamdolsun. Kendisi de bu işlerle çok ilgili. Yöresi, toprağı, havası, suyu, her şeyi ile insanımıza hizmet etmeye devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık 6 ton yaban mersini üretimi bekleniyor

İlk ticari hasadın yapıldığı bahçede bu yıl yaklaşık 6 ton yaban mersini üretimi beklenirken, Pazaryeri'nde devlet desteğiyle üretilen yaban mersini hem üreticisine yüksek gelir sağlıyor hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilerle buluşarak ilçe ekonomisine önemli katkı sunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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