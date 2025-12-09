Haberler

Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, sanayicilerin kur riskini yönetimi ve finansal korunma yöntemleri üzerine panel düzenledi. Adana'da gerçekleşen etkinlikte, sanayicilerin finansman ve risk yönetiminin önemi vurgulandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" konulu panellerin sonuncusu Adana'da yapıldı.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, ev sahipliği yaptıkları panelin açılışında, sanayicilerin istihdam oluşturup ihracatla ülkeye döviz kazandırdığını söyledi.

Sanayiciliğin sadece tezgah başında üretimden ibaret olmadığını dile getiren Kıvanç, "Küresel ekonomide belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar bizlere şunu net bir şekilde öğretti ki üretmek kadar o üretimin finansmanını ve riskini yönetmek de hayati önem taşıyor. dedi.

Kıvanç, sanayicinin en büyük beklentisinin öngörülebilirlik olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kur riskini yönetmek ve doğru finansal araçlarla korunmak artık sadece bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Panelimizin amacı, şirketlerimizin bilançolarını kur şoklarına karşı daha dirençli hale getirmek ve sermaye piyasalarının sunduğu türev araçları sanayicimize daha yakından tanıtmaktır."

TSPB Eğitim Müdürü Gökhan Büyükşengür de açılış programında katılımcılara hitap etti.

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen'in moderatörlüğünü üstlendiği "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" panelinde konuşmacılar, kur riski yönetimi, finansal koruma yöntemleri ve döviz piyasalarındaki güncel eğilimler konularında değerlendirme yaptı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Ekonomi
Haberler.com
