Kumaşçılar Çarşısı: Ümraniye'nin Moda ve Tekstil Merkezi

ÜMRANİYE'deki Atatürk Mahallesi'nde yer alan Kumaşçılar Çarşısı, profesyonel satıcılardan ev tekstiline, kadın-erkek giyiminde kullanılan kaliteli kumaşlardan hobi amaçlı aranan özel parçalara kadar binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında buluşturuyor.

1995 yılında esnaf girişimleriyle temelleri atılan çarşı, yıllar içerisinde büyüyerek Şefkat, Gonca, Yonca, Tuna, Kırım ve Çiftlik sokaklarını kapsayan geniş bir ticaret alanına dönüştü. Bugün yaklaşık 70 mağazasıyla faaliyet gösteren Kumaşçılar Çarşısı, profesyonel satıcılardan ev tekstiline, kadın-erkek giyiminde kullanılan kaliteli kumaşlardan hobi amaçlı aranan özel parçalara kadar binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında buluşturuyor.

2010 yılında resmi olarak 'Kumaşçılar Çarşısı' kimliğini kazanan bu merkez, özellikle 2023 yılında yapılan yayalaştırma ve modernizasyon çalışmalarıyla çok daha erişilebilir ve çağdaş bir görünüme kavuştu. Alışverişin yanı sıra ziyaretçilere konforlu bir dolaşım alanı da sunan çarşı, hem sektör profesyonelleri hem de bireysel tüketiciler için güvenilir bir ticaret noktası olmayı sürdürüyor.

Ümraniye Kumaşçılar Çarşısı, perakende kumaş alışverişinde sunduğu ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasıyla yalnızca İstanbul'un değil; tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Moda tasarımcılarından terzilere, ev hanımlarından genç girişimcilere kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap eden çarşı, kumaş sektöründe ekonomik canlılığın ve yaratıcılığın kalbi olarak görülüyor.