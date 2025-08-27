Kumaşçılar Çarşısı: Ümraniye'nin Moda ve Tekstil Merkezi

Kumaşçılar Çarşısı: Ümraniye'nin Moda ve Tekstil Merkezi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1995 yılında kurulan ve günümüzde yaklaşık 70 mağaza ile hizmet veren Kumaşçılar Çarşısı, geniş ürün yelpazesi ve modernizasyon çalışmalarıyla hem sektör profesyonellerine hem de bireysel tüketicilere hitap ediyor. İstanbul'da perakende kumaş alışverişinin merkezi olmayı hedefliyor.

ÜMRANİYE'deki Atatürk Mahallesi'nde yer alan Kumaşçılar Çarşısı, profesyonel satıcılardan ev tekstiline, kadın-erkek giyiminde kullanılan kaliteli kumaşlardan hobi amaçlı aranan özel parçalara kadar binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında buluşturuyor.

1995 yılında esnaf girişimleriyle temelleri atılan çarşı, yıllar içerisinde büyüyerek Şefkat, Gonca, Yonca, Tuna, Kırım ve Çiftlik sokaklarını kapsayan geniş bir ticaret alanına dönüştü. Bugün yaklaşık 70 mağazasıyla faaliyet gösteren Kumaşçılar Çarşısı, profesyonel satıcılardan ev tekstiline, kadın-erkek giyiminde kullanılan kaliteli kumaşlardan hobi amaçlı aranan özel parçalara kadar binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında buluşturuyor.

2010 yılında resmi olarak 'Kumaşçılar Çarşısı' kimliğini kazanan bu merkez, özellikle 2023 yılında yapılan yayalaştırma ve modernizasyon çalışmalarıyla çok daha erişilebilir ve çağdaş bir görünüme kavuştu. Alışverişin yanı sıra ziyaretçilere konforlu bir dolaşım alanı da sunan çarşı, hem sektör profesyonelleri hem de bireysel tüketiciler için güvenilir bir ticaret noktası olmayı sürdürüyor.

Ümraniye Kumaşçılar Çarşısı, perakende kumaş alışverişinde sunduğu ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasıyla yalnızca İstanbul'un değil; tüm Türkiye'nin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Moda tasarımcılarından terzilere, ev hanımlarından genç girişimcilere kadar geniş bir müşteri kitlesine hitap eden çarşı, kumaş sektöründe ekonomik canlılığın ve yaratıcılığın kalbi olarak görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kılıç' mesajı boşuna değilmiş! YPG'yi operasyon korkusu sardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kılıç" mesajı boşuna değilmiş
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren karar Resmi Gazete'de
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi

Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Yılın transfer çalımı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.