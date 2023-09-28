Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nda konuştu "Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimizle temellendirip, çağdaş normlarla iç içe kılacağız" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Cumhuriyetimizin 100.

Kültür Ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nda konuştu

" Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimizle temellendirip, çağdaş normlarla iç içe kılacağız"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış Konferansı'nın açılışında konuştu. Bakan Ersoy, "Atatürk'ten miras, 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsü' her zaman aklımızdadır. Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimizle temellendirip, çağdaş normlarla iç içe kılacağız" diye konuştu.

Türkiye İş Bankası'nın düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı konferans başladı. Konferansta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının ışığı daima önümüzü aydınlatmaktadır. 'Atatürk'ten miras, 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma ülküsü' her zaman aklımızdadır. Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimizle temellendirip, çağdaş normlarla iç içe kılacağız" dedi.

Türkiye İş Bankası'nın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü adına düzenlediği 'Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış' başlıklı uluslararası konferansı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasıyla başladı. Yurt içi ve yurt dışından konuşmacılar, İş Kuleleri Salonu'nda 2 gün sürecek konferansta, Türkiye'nin gelecek vizyonunu ele alacak.

Konuşmacılar arasında Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali tarihçi-yazar Yuval Noah Harari, 'Atatürk' isimli bir kitabı bulunan İtalyan akademisyen Fabio L. Grassi, Nobel ödüllü iktisatçı Thomas J. Sargent, MIT Dijital Ekonomi Girişimi'nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee ve UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova yer aldı.

Cumhuriyet'in kurulduğu 1923 yılını sembol bir tarih olarak betimleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncesiyle vatanı savunmanın destansı olaylarıyla örülmüştür. Sonrasında ise bizim için yine büyük öneme sahip hadiseler, gelişmeler, oluşumlar peş peşe meydana gelmiştir. Bunların en önemlilerinden ikisi elbette, 'Lozan Barış Antlaşması' ile 'İzmir İktisat Kongresi'dir. Bu iki kilometre taşı tarihi olay, ülkemizin milli egemenliğini de, iktisadi bağımsızlığını da gelecek vizyonuyla şekillendirmiştir" dedi.

"Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır"

Bankanın kuruluşuna yönelik konuşan Bakan Ersoy, "Cumhuriyet'in ilanını da birlikte düşündüğümüzde, bütün bunlar, yeni devlet ve ulus inşa etmenin sürecini oluşturmuştur. Lozan'da, siyasi bağımsızlıkla yakından alakalı iktisadi bağımsızlık için kapitülasyonların kaldırılmasında büyük çaba sarf edilmişti. Ama bu yeterli değildi. Gerçek hürriyet, iktisadi yapıdaki değişiklikle mümkündü. Ekonomi o kadar önemliydi ki, daha Lozan sonuçlanmadan, İzmir'de bir iktisat kongresi toplanacaktı. İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi, yeni bir dönemin başlangıcıydı. Burada bağımsız bir iktisadi yapıya kavuşmasının ilkeleri belirlenmiş, yol haritası çıkartılmıştı. İşte, İzmir'de alınan kararlar, benimsenen ilkeler doğrultusunda, 20 Ağustos 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankasıdır" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının ışığı daima önümüzü aydınlatmaktadır"

Zamanın zor şartlarında 1 milyon lira sermaye ile 26 Ağustos'ta Ankara'da kurulan Türkiye İş Bankası'nın, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından Celal Bayar'ın kurucu genel müdürlüğünde 10 personel ile mütevazı bir şekilde çalışmaya başladığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Ülkenin 100 yıl önceki kurucu iradesinden, Mustafa Kemal Atatürk ve yönetim ekibinin, çalışma ve fikir arkadaşlarının ortaya koyduklarından alınan ilhamın bugünün değerleriyle buluşturulmasıyla dile getirilecek olanların; Türkiye'nin yeni yüzyılına yönelik önemli açılımlar sağlayacağına, inancım tamdır. Cumhuriyet'in kurucusu kadrolarının ışığı daima önümüzü aydınlatmaktadır. O manevi destekle bugünü yaşanır kılar, geleceği inşa ederken eğitimden kültüre, sağlıktan bayındırlığa, dış politikadan savunmaya, teknolojiden bilişime, spordan çevreye her alanda aziz milletimizin hak ettiği bütün gelişmeleri kat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Millete hizmet, vatana eser, amacımız budur"

Bakan Ersoy, "'Türkiye Yüzyılı'nı, milli ve manevi değerlerimizle temellendirip, çağdaş normlarla iç içe kılacağız. Atatürk ve arkadaşlarının; 1920'lerin zor şartlarında ortaya koydukları daha gelişmiş, daha büyük, daha güzel Türkiye ideali yolundaki gayretlerinin iradesi ile ilk yerli otomobil Togg'u imal eden, Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden inşayla seçkin bir kültür sanat merkezi haline getiren irade aynıdır. Millete hizmet, vatana eser; tıpkı 1923 Türkiye'sindeki kıymetli kadronunki gibi, 2023 Türkiye'sinde bizim de amacımız, hedefimiz, ilkemiz budur, bunlardır" diye konuştu.

10. Uluslararası Atatürk Kongresi'nin 29-31 Ekim'de Türkiye İş Bankası katkılarıyla gerçekleştirileceğinin altını çizen Ersoy, Türkiye'nin iktisat tarihiyle ilgili bildirilerin sunulacağı toplantıya tüm ilgilileri davet etti.

Bali: "Türkler bankacılık yapamaz algısını kırdık"

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ise konferansta yaptığı konuşmada "İş Bankası büyük kurucusunun da yaptığı gibi tarihimizde ekonomi bakımımızdan başlı başına yer almış ve en önemsiz denilen bir servetin bile ekonomik hayatta fert menfaatlerine değil ulus menfaatine kullanılmasını fiilen göstermiştir. Cumhuriyetin ikinci yüz yılına adım atarken bizim tabirimizle Cumhuriyetten bir yaş küçük kardeşi olan İş bankası kurucusunun iktisadi bakımından ileri görüşlülüğünün başlı başına ispatidir. Zamanında sermayenin yeterli görülmediği Türkler bankacılık yapamaz algısının kuvvetli olduğu bir ortamda Atatürk'ün bankayı kurmakla görevlendirdiği Celal Bayar'a telkini olan o meşhur vecize bugün Atatürk vizyonu başlığıyla konuştuğumuz bu oturumda son derece manalıdır" dedi.