Külliye'deki ekonomi zirvesi sona erdi: Temel hedef enflasyonu tek haneye düşürmek

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun 3.5 saat süren toplantısında eylül ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlık süreci ele alındı. Açıklamada, "OVP ile makroekonomik hedefler ve yapısal reform politikalarımız güncellenecek, önümüzdeki üç yıla ilişkin yol haritası ortaya konulacaktır. Önümüzdeki süreçte temel makroekonomik hedefimiz enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmektir." ifadeleri yer aldı. Toplantıda ayrıca stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarının önlenmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

EKONOMİNİN KRİTİK İSİMLERİ HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

"VERGİLER VE TASARRUF TEDBİRİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENDİ"

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde güncel ekonomik gelişmeler ve öncelikli ekonomi politikalarını görüşmek üzere bu dönemin ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir. Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bu yana mali disiplinin sağlanmasına, iç talebin dengelenmesine, cari açığın azaltılmasına, rezervlerimizin güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadeleye yönelik önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde depremin bütçe üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi ve kaynak tahsisinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan vergisel düzenlemeler ve alınan tasarruf tedbirleri ile finansal istikrarın pekiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

Toplantıda görüşülen konular aşağıda özetlenmektedir;