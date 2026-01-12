Haberler

KUDAKA'dan sosyal kalkınmaya 46 milyon TL'lik destek

KUDAKA'dan sosyal kalkınmaya 46 milyon TL'lik destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, sosyal sorunları azaltmayı ve dezavantajlı kesimlerin ekonomik katılımını artırmayı hedefleyen projelere toplam 24 milyon TL destek verileceği açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2025 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yapılan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.

Program kapsamında; yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların azaltılması, dezavantajlı kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Bu amaçlar doğrultusunda KUDAKA bölgesinden sunulan projeler arasından 4 proje desteklenmeye değer bulundu. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon TL olan projelere, KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon TL mali destek sağlanacağı bildirildi.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede yaklaşık 40 kişiye istihdam sağlanması öngörülürken, desteklenen çalışmaların bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.

2025 Yılı SOGEP Kapsamında Desteklenen Projeler:

Erzurum: Yeteneğini Keşfet Düşlediğin Renk ve Motifleri Halıya Yansıt

(Atatürk Üniversitesi Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Erzincan: Engelsiz Nefes Evi

(Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü)

Erzincan: Erzincan'ın Soğuk Zinciri, Üreten Ailelerle Büyüyor

(Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği)

Bayburt: Ahşap İşleme Atölyesi Projesi

(Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü)

Yetkililer, SOGEP kapsamında desteklenen projelerin, bölgedeki sosyal yapının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından önemli bir rol üstleneceğini vurguladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek

Tarihi çöküş! Bugün yaşanan gelişme komşudaki ateşi körükleyecek
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü

Galatasaray'ın eski yıldızı futbola başladığı yere geri döndü
Galatasaray'da Can Armando Güner krizi! Genç futbolcu Almanya'ya dönüyor

Galatasaray'da büyük kriz! Transfer edilen futbolcu geri gidiyor
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu

Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Netanyahu'dan bakanlarına ses getirecek İran talimatı

Netanyahu'dan İran talimatı! Bakanlarını açık açık uyardı