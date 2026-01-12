Haberler

KUDAKA bölgedeki 4 projeye yaklaşık 24 milyon lira destek sağlayacak

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 4 projeye toplamda yaklaşık 24 milyon lira finansman sağlayacak. Projelerin hedefi, sosyal sorunları gidermek ve dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 4 projeye yaklaşık 24 milyon lira destekte bulunacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda KUDAKA tarafından yürütülen program kapsamında projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Söz konusu program ile illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik ile sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bu hedefler doğrultusunda bölgeden sunulan projeler arasından 4'ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Toplam yatırım tutarı yaklaşık 46 milyon lira olan projelere KUDAKA tarafından yaklaşık 24 milyon lira destek sağlanacak.

Projelerin hayata geçirilmesiyle bölgede yaklaşık 40 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Ekonomi
