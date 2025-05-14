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Küçükçekmece Sinop Spor ile Ayvalıkgücü Belediyespor'un Maçı Yaay Üzerinden Canlı Yayınlanacak

Küçükçekmece Sinop Spor ile Ayvalıkgücü Belediyespor'un Maçı Yaay Üzerinden Canlı Yayınlanacak
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Nesine 3. Lig play-off 3. turunda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ile Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki karşılaşmalar, Yaay platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. İlk maç yarın Bolluca Stadı'nda 16.00'da başlayacak.

Futbolda Nesine 3. Lig play-off 3. turunda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ile Ayvalıkgücü Belediye spor arasındaki karşılaşmalar, Yaay üzerinden canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom'un sosyal medya platformu Yaay, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda spor alanındaki içeriklerini zenginleştiriyor. Bu kapsamda, Nesine 3. Lig ve 2. Lig play-off mücadelelerinden seçili maçlar, Yaay üzerinden canlı yayınlanmaya devam ediyor.

Nesine 3. Lig play-off 3. turunda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü-Ayvalıkgücü Belediyespor arasındaki mücadeleler, Yaay platformu üzerinden canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Taraflar arasında Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nün ev sahipliği yapacağı Bolluca Stadı'ndaki ilk karşılaşma, yarın 16.00'da başlayacak. Ayvalıkgücü Belediyespor'un evindeki rövanş maçı ise 19 Mayıs Pazartesi günü aynı saatte oynanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
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