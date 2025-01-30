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Küçükbaş Hayvancılık Üzerine Kritik Toplantı

Küçükbaş Hayvancılık Üzerine Kritik Toplantı
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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Trabzon'da düzenlenen toplantıda Karadeniz bölgesindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri ile bir araya gelerek, küçükbaş hayvancılığın önemine ve gıda güvenliğine dikkat çekti.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Trabzon'da düzenlenen toplantıda Karadeniz bölgesindeki damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanları ile bir araya geldi.

Akçaabat ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan TÜDKİYEB Başkanı Çelik, istişare toplantılarıyla sahada yaşanan sorun ve sıkıntıları tespit ettiklerini söyledi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin tarımın her alanında emeklerinin olduğunu dile getiren Çelik, "Küçükbaş varsa tarım vardır, küçükbaş varsa gıda vardır. Dolayısıyla 85 milyon nüfusumuzun gıdasını ve gıda güvenliğini sağlamak üzere her bölgeye bu görev düşmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, küçükbaş hayvan konusunda Karadeniz'deki çiftçilere önemli görevler düştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Karadeniz denildiği zaman coğrafyası, meraları, yaylaları, otlak alanlarıyla zengin bir kaynağa sahip bölge. Karadeniz sadece çay ve fındıkla anılmamalıdır. Karadeniz'de çay ile fındık ne kadar önemliyse bizim açımızdan koyun, kuzu, keçi, oğlak da bu kadar önemlidir. Bu ülkenin ekonomisine katma değer sağlayacak, 85 milyon nüfusumuzun gıda güvencesini sağlayacak en önemli üretim alanlarından birisidir. Üretim seferberliği içerisinde özellikle küçükbaş hayvancılığın gelişmesine, büyümesine ve üretimin artırılmasına önem verilmesini istiyorum."

Tarımsal üretimde her ürünün desteklenmesi gerektiğini aktaran Çelik, "Üretimin sürdürülebilir olması için çiftçinin elinin güçlendirilmesi lazım. 2 milyon çiftçimiz, üreticimiz var. Birlik olarak üretimde tarımın temel taşları olduğumuz için bizim çiftçilerimizin, üreticilerimizin emeği gözardı edilmeden verilecek her türlü desteğin sadece 1-2 milyon insana değil 85 milyona yansıdığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Çelik, üretimin artmasıyla birlikte tüketicinin de uygun fiyata istediği gıdayı alabileceğini ifade ederek, "Dolayısıyla üretimin artırılması için bizler, çiftçiler ve yetiştiriciler olarak topyekun vazifemizi yapmamız lazım." dedi.

Toplantıda, bölge illerinden gelen birlik başkanlarının sorunları ve talepleri görüşüldü.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Ekonomi
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