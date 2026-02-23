Küçükbaş hayvancılığa destek projesi yetiştiricilere "can suyu" olacak

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ/MEHMET CAN TOPTAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi"nin sektöre can suyu olması hedeflenirken, yetiştiriciler gelecek günlerde desteklerin genişlemesini bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre proje, kırsalda üretimi güçlendirmek, aile işletmelerini büyütmek, gençleri ve kadınları üretime daha fazla dahil etmek ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla uygulamaya alınıyor.

Dağıtımlar, Türkiye'nin bölgesel yetiştiricilik gerçekleri dikkate alınarak, yöre, iklim ve mera yapısına uygun damızlık küçükbaş ırkları üzerinden planlanacak.

Proje, TİGEM'in damızlık güvencesi ve Ziraat Bankasının finansman imkanlarıyla yürütülecek. Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar, TİGEM işletmelerinde yetiştirilenlerden temin edilecek. Proje, 2026-2028 yıllarını kapsayacak. Program boyunca 150 bin küçükbaş hayvan dağıtılması planlanıyor. Dağıtılacak hayvanlar TİGEM işletmelerinde yetiştirilen en az 6, en fazla 18 aylıklardan olacak. Hak sahibi her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 küçükbaş hayvan temin edilebilecek.

Kadınlar ve gençler ile bazı meslekler öncelikli

Projeye, belirlenecek üst sınırdan daha az hayvana sahip olanların yanı sıra halihazırda hayvancılık yapmayan kişiler de başvurabilecek. Kadın ve gençler ile veteriner hekimler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri öncelikli meslekler arasında yer alacak.

Başvurular nisanda başlayacak. Hayvan dağıtımlarına değerlendirmeler sonucu yılın ikinci yarısından itibaren geçilmesi planlanıyor.

Hak sahibi üreticiler, Ziraat Bankasından yüzde 100 faiz indirimine kadar "temel hayvancılık kredisi" kullanabilecek. Geri ödemeler, 2 yıla kadar ödemesiz, devamında 5 yıl veya 7 yıl vade seçenekleriyle planlanabilecek. Üreticilerin projeyle edindikleri küçükbaş hayvanları 1 yıl boyunca TARSİM kapsamında sigortalanacak. Hayvan teslimini takip eden aydan itibaren 12 ay hayvan başına 150 lira, en fazla 100 baş için aylık azami 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım-besleme desteği ödenecek. Dağıtım yapılacak iller-bölgeler, ırklar, başvuru usul ve esasları ile değerlendirme takvimi Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda ayrıca ilan edilecek.

"Desteklerin genişleyeceğine yönelik sinyaller aldık"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, AA muhabirine, "Kırsalda Bereket Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu'nun koyun ve keçiye uygun coğrafya olduğunu belirten Saldırıcıer, "Koyunculuğun yeniden şahlanması noktasında verilen bu destek can suyu oldu. Üreticimizin hem kredi hem de hayvansal noktada önü açılmış olacak. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya koyunculuğa ve küçükbaşa verdikleri desteklerden ve önemden dolayı teşekkür ediyorum. Desteklerin genişleyeceğine yönelik sinyaller de aldık. Bunun ilerleyen dönemler devam edeceğine inanıyorum. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Tarım ve Orman Bakanımız, sektörümüzün zor olduğunu biliyorlar. İnşallah bu şekilde ülkemizin kırmızı et açığını küçükbaşla karşılayacağız." dedi.

Kadınların, gençlerin ve bazı meslek gruplarının desteklenmesini olumlu bulduklarını vurgulayan Saldırıcıer, şunları kaydetti:

"Kadın olmadan bu işin sürdürülebilirliği yok. Kadınlarımızın bu sektörün içinde olması lazım. En azından köyden göçün önlenmesi, sosyal dokunun değişmemesi ve gençlerimizin bu işi bilinçli yapmaları adına çok önemli. Dededen, nineden kalma modeller artık bitiyor, her şey bilimsel oldu. Gençlerimizin bu projeye yöneleceğini düşünüyorum. Gerçekten işi yapacak arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz buna girsinler."