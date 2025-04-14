Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı

Türkiye'nin kilitlendiği dava başladı! 15 sanık hakim karşısında
Özel, İmamoğlu'nun önünü mü kesiyor? Son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi

Özel'in son çıkışı CHP içerisinde tartışmaları alevlendirdi
Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk

Mevduat faizinde 52 ay sonra bir ilk! Vatandaş şubelere akın edecek
'Oğlu benim babam değilsin' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

Çocuklarına DNA testi yaptıran İzmirli iş insanına şok üstüne şok

Küçük Ölçekli Balıkçılık Destekleme Başvuru Süresi Uzatıldı

Küçük Ölçekli Balıkçılık Destekleme Başvuru Süresi Uzatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 Şubat 2025'te başlayan Küçük Ölçekli Balıkçılık Destekleme başvurularının süresi, 25 Nisan 2025'e kadar uzatıldı. Balıkçılar, başvurularını ruhsatlı oldukları il müdürlüklerine yapacak.

2025 yılı için 19 Şubat'ta başlayan Küçük Ölçekli Balıkçılık Destekleme Başvuruları, 25 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvuru süresinin, 25 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceği aktarılarak, balıkçılar, destekleme başvurularını ruhsatlarının kayıtlı olduğu il müdürlüklerine yapmalarının gerektiği bildirildi. Bu uzatılan süre, balıkçılara başvurularını tamamlamak için ek fırsat sunuyor.

Muğla'daki balıkçılar için önemli bir fırsat olan bu desteklemenin, bölgedeki küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlaması bekleniyor. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.