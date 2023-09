Kırsal Kalkınma Uzmanları Derneği (KU-DER) 1. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu uzmanları tarafından mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak, korumak ve geliştirmek, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak amacıyla 13 Nisan 2023 tarihinde kurulan Kırsal Kalkınma Uzmanları Derneği'nin (KU-DER) 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda, yeterli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldıktan sonra Geçici Yönetim Kurulu Üyesi Derya Özköse tarafından genel kurul toplantısı açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Devlet Emre Tokel kurul başkanı, Zeynep Tokay başkan vekili ve Orsev Harmandar ise yazman üye seçilerek, Divan Heyeti oluşturuldu.

Açılış konuşmasını yapan Geçici Yönetim Kurulu Üyesi Derya Özköse, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik müzakereleri çerçevesinde "Tarım ve Kırsal Kalkınma" faslında katılım öncesi mali yardım aracının bir parçası olacak Kırsal Kalkınma Programı ve uygulama ajansının oluşturulmasının kararlaştırıldığını belirterek, "Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kurulmuştur. Bu kurum uluslararası denetim süreci sonucunda Avrupa Birliği Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından AB IPARD fonlarını kullandırmak üzere Avrupa Komisyonu tarafından yetki devri verilen ilk ve tek kurum olma unvanını elinde bulundurmaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, AB tarafından öngörülen standartlarda üst düzey yabancı dil ve niteliklere sahip TKDK uzmanları vasıtasıyla proje hizmetlerini yürüterek tarımımıza ve kırsal kesime büyük hizmetler vermektedir" diye konuştu.

"Çiftçiye 44,10 milyar lira hibe edildi"

Özköse, TKDK uzmanlarının kırsal kalkınma programları çerçevesinde şimdiye kadar 42 ilde destek programlarını başarıyla uygulandığını belirterek, bu programlarla 44,10 milyar lira tutarında karşılıksız hibenin köylülere ve çiftçilere dağıtılmasına büyük katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi. Özköse, TKDK Kırsal Kalkınma Programları çerçevesinde öngörülen şartlarla örnek olarak sayabilecek süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üreten tarımsal işletmeler, süt, kırmızı et, kanatlı et ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, nebati üretimin çeşitlendirilmesi, nebati ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli yöresel ürünler, kırsal turizm faaliyetleri gibi girişimlere karşılıksız destek verdiğini de ifade etti.

"13 bin 307 genç yatırımcı ve 6 bin 490 kadın yatırımcı desteklendi"

Bahse konu destekler ile gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde kırsal kesimde 92 bin 660 vatandaşın iş imkanına kavuştuğunu söyleyen Özköse, "13 bin 307 genç yatırımcı ve 6 bin 490 kadın yatırımcı desteklendi. Bu sayede gençlerimizin ve kadınlarımızın teşebbüs yetenekleri artırıldı. Halen desteklenmekte olan 3 bin 408 projenin ise kontrol ve yapım süreçleri TKDK uzmanlarının verdikleri hizmetlerle devam etmektedir" diye konuştu.

Şimdiye kadarki başarının sonucu ve devamını kapsayan süreçte yeni programlarla 81 ilde 15 milyar lirayı aşkın hibenin yatırımcılarla buluşturulacağını söyleyen Özköse, şu ifadelere yer verdi:

"TKDK bünyesinde çalışan 2 bin 300'ü aşkın personelin yaklaşık 1 bin 400'ü 'uzman' statüsünde istihdam edilmektedir. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre girmeye hak kazandıkları kurum tarafından açılan özel yarışma sınavlarında başarılı olmuş TKDK uzmanları, aynı zamanda Avrupa Birliği resmi dillerinden en az bir tanesini iyi derecede bilmektedir. TKDK uzmanları IPARD Programı'na uygun projelerin başvuru, idari kontrol, yerinde kontrol, sözleşme, ödeme, muhasebe işlemleri ile personel ve diğer idari işlere yönelik görevlerini AB ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak yerine getirmektedir. TKDK uzmanları gerçekleştirdikleri işlemler yönünden AB ve Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından sürekli denetlenmekte olup, bu süreçte fonların etkin ve yerinde kullandırılması nedeniyle TKDK, AB Komisyonu tarafından takdirle karşılanmakta ve diğer AB üyesi ve aday ülkelere örnek olarak gösterilmektedir. Uzmanların bu başarıları sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ilerleme raporlarında ülkemiz adına TKDK'dan olumlu olarak bahsedilmektedir."

Konuşmanın ardından Ku-Der'in kuruluş amacında danışmanlık hizmeti ve medya desteği veren Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı İsa Karakaş, dernek üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan yapılan oylama sonucunda genel kurul tarafından Derya Özköse, Mustafa Emre Dokur, Hüseyin Cangüloğlu, Ali Gökçe, Müslüm Gökhan Kapan, Mehmet Sait Yüksel ve Rabia Vatansever, Ku-Der Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri olarak seçildi. - ANKARA