Başkan Gülsoy: 'KURGAN Sistemi, ülkemizin dijitalleşen vergi yapısının en önemli adımlarından biridir'
Güncelleme:
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, KURGAN Sistemi'nin Türkiye'nin dijitalleşen vergi yapısında önemli bir adım olduğunu belirtti. KTO ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, sistemin mükellefler ve meslek mensupları için taşıdığı önemi vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sisteminin ülkenin dijitalleşen vergi yapısının en önemli adımlarından biri olduğunu söyledi.

"Kuruluş Gözetimli Analiz – KURGAN Sistemi" konulu bilgilendirme semineri KTO ev sahipliğinde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Adnan Uslular, "Gelişen dijital altyapılar, yapay zeka destekli veri analizi ve risk odaklı denetim süreçleri, hem mükellefler hem de meslek mensupları açısından yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu nedenle bugün yapılacak bilgilendirme, hepimiz için son derece önemlidir. KURGAN; e-Fatura'dan banka hareketlerine, beyanname bilgilerinden diğer elektronik verilere kadar birçok kaynağı anlık analiz edebilen, riskleri önceden tespit eden ve denetim süreçlerini güçlendiren yeni bir sistemdir. Bu yapının doğru anlaşılması, hem meslek mensuplarımızın iş süreçlerinde hem de mükelleflerimizin mali uyumunda kritik bir rol oynamaktadır.

Tüm çabamız, meslektaşlarımızın donanımını artırmak, mükelleflerimizin ise güvenilir ve güçlü bir mali danışmanlık hizmeti almasını sağlamaktır" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Ekonomik düzenin daha sağlıklı işlemesi, kayıt dışılığın azaltılması, riskli işlemlerin tespiti ve daha şeffaf bir ticaret ortamının tesis edilmesi amacıyla geliştirilen KURGAN Sistemi, ülkemizin dijitalleşen vergi yapısının en önemli adımlarından biridir. Bu kapsamda; E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, banka hareketleri ve beyanname süreçleri artık anlık olarak analiz edilmekte; yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde risk odaklı denetim modeli daha etkin bir yapıya kavuşmaktadır. Bu nedenle sistemin işleyişi, etkileri ve uygulamada dikkat edilmesi gereken hususları iş dünyamızın yakından bilmesi büyük önem taşımaktadır. Kayseri iş dünyası olarak bizler, her zaman olduğu gibi değişime açık, dijital dönüşüme hazır ve mevzuata uyum konusunda hassas bir duruş sergiliyoruz. Vergi Denetim Kurulu'nun bu yeni yaklaşımı; hem daha adil bir rekabet ortamı oluşturmaya katkı sunacak hem de mükelleflerimizin süreçlerini daha öngörülebilir hale getirecektir" diye konuştu.

Seminer, Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Arif Güloğlu ve Denetim Daire Başkan Yardımcısı Fatih Tarım'ın sunumu ile devam etti. - KAYSERİ

Haberler.com
