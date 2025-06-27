Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı

Altın fiyatlarında haftanın sonuna doğru düşüş hız kazandı. Jeopolitik gerilimin azalması, ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerindeki zayıflama, piyasada satış baskısını artırdı.

ALTINA OLAN TALEP AZALDI

İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesin ve ABD'nin Çin ile ticaret anlaşmalarında ilerleme sağlamasının, piyasada risk iştahını artırmasıyla güvenli liman olarak görülen altına olan talep azaldı.

KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Düşüşü hızlandıran bir diğer faktör ise ABD'nin mayıs ayı Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi oldu. FED'in faiz politikası açısından yakından izlediği veri, aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, FED'in faiz indirimi ihtimalini zayıflattı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte:

Ons altın, 3.255 dolara gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesini gördü.

Gram altın, 4.175 TL'ye düşerek son 2,5 haftanın dip seviyesini test etti.

Haftalık bazda ons altındaki toplam değer kaybı %3'ü aştı.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Analistler, altın fiyatlarının kısa vadede veri odaklı hareket etmeye devam edeceğini ve özellikle FED'in temmuz ayındaki toplantısının yön belirleyici olacağını belirtiyor.