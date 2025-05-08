Kripto Para Piyasasında Yükseliş: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaştı

Kripto para birimleri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bırakması, ABD-Çin müzakere sürecinin cumartesi günü başlayacak olması ve ticaret anlaşmalarına yönelik yeni gelişmelerle yükselişe geçti ve Bitcoin 99 bin dolar seviyelerine ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kripto para piyasası son küresel ekonomik gelişmelerle birlikte yeniden yukarı yönde hareket etmeye başladı.

Fed'in dün faizleri beklentiler dahilinde sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası açıklamaları, diğer piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasında da yakında takip edildi.

Powell, açıklamasında, gümrük tarifesi artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği uyarısında bulundu.

Görevlerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutmak olduğunu bildiren Powell, acele etmelerine gerek olmadığını da belirtti.

Müzakere ve ticaret anlaşmaları olumlu yansıdı

ABD ve Çin arasındaki "tarife savaşının" müzakere sürecine gireceğine yönelik gelişmeler de piyasalara olumlu yansıdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün yaptığı açıklamada Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşürmek istemediğini belirtti. ABD Başkanı, bugün imzalanacak anlaşmaya işaret ederek, büyük ve saygın bir ülkeyle ticaret anlaşması yapacaklarını açıkladı.

Bu açıklamalar, piyasalarda pozitif beklenti yarattı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dün gün içerisinde 94 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, yüzde 5'i aşan yükselişle 100 bin dolara yaklaştı.

Aynı süreçte Ethereum, 1790 dolar seviyelerinden 1900 doların üzerine çıktı, birçok altcoin projesi de yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Fed sonrası "temkinli iyimserlik" vurgusu

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bir söylem olmasa da "temkinli iyimserlik" olarak algılandığını söyledi.

Bu yaklaşımın, Fed'in haziran toplantısında faiz indirimine gitme beklentisini artırdığına işaret eden Tufaner, "Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, Çin'in büyüme verilerindeki zayıflık ve Avrupa'daki durgunluk sinyalleri gibi gelişmeler de kripto paraları etkiliyor. Kripto paralar bazı dönemlerde riskli varlıklarla birlikte hareket etse de bazı dönemlerde yatırımcılar açısından dijital altın olarak görülebiliyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisinin artması, kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketlere neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tufaner, özellikle Fed tarafındaki iyimser beklentilerin kripto para piyasasında "yükselişi kaçırma" etkisi yaratabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orta vadede belirleyici olacak en önemli gelişme, faiz indirim döngüsünün başlaması olacaktır. Genişleyici para politikasıyla beraber kripto para piyasasında likidite artışı olacaktır. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) diğer kripto paraların ETF'lerini onaylaması bir diğer etken olabilir. Bu konuda atılacak adımlar, kurumsal sermayenin kripto paralara olan talebini artıracaktır. Ayrıca, yapılacak regülasyonlar önemli olacak. Kripto para piyasasında açık ve net kuralların belirlenmesi, bu piyasaya olan güveni ve talebi artırabilir."