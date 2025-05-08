DEM Parti'den 'suikast' açıklaması: Sırrı Süreyya Önder'in aracında düzenek bulundu

DEM Parti'den "suikast" açıklaması: Aracında düzenek bulundu
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerini çıkanı vurup tek tek indirdiler
Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli! DMM gerekçesini açıkladı

Hesabı neden kapatıldı? İşte kararın gerekçesi olan paylaşım
Boydak Holding bünyesindeki mobilya devlerinden Bellona satıldı

Türkiye'nin mobilya devi satıldı! Alanlar da yabancı değil

Kripto Para Piyasasında Yükseliş: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaştı

Kripto Para Piyasasında Yükseliş: Bitcoin 100 Bin Dolara Yaklaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakması ve ABD-Çin müzakerelerinin başlamasıyla kripto para birimleri değer kazandı. Bitcoin, 100 bin dolar seviyelerine yaklaşarak yükseliş gösterdi.

Kripto para birimleri, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bırakması, ABD-Çin müzakere sürecinin cumartesi günü başlayacak olması ve ticaret anlaşmalarına yönelik yeni gelişmelerle yükselişe geçti ve Bitcoin 99 bin dolar seviyelerine ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kripto para piyasası son küresel ekonomik gelişmelerle birlikte yeniden yukarı yönde hareket etmeye başladı.

Fed'in dün faizleri beklentiler dahilinde sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası açıklamaları, diğer piyasalarda olduğu gibi kripto para piyasasında da yakında takip edildi.

Powell, açıklamasında, gümrük tarifesi artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği uyarısında bulundu.

Görevlerinin uzun vadeli enflasyon beklentilerini sabit tutmak olduğunu bildiren Powell, acele etmelerine gerek olmadığını da belirtti.

Müzakere ve ticaret anlaşmaları olumlu yansıdı

ABD ve Çin arasındaki "tarife savaşının" müzakere sürecine gireceğine yönelik gelişmeler de piyasalara olumlu yansıdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de dün yaptığı açıklamada Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşürmek istemediğini belirtti. ABD Başkanı, bugün imzalanacak anlaşmaya işaret ederek, büyük ve saygın bir ülkeyle ticaret anlaşması yapacaklarını açıkladı.

Bu açıklamalar, piyasalarda pozitif beklenti yarattı.

Tüm bu gelişmelerle birlikte en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi Bitcoin, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Dün gün içerisinde 94 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, yüzde 5'i aşan yükselişle 100 bin dolara yaklaştı.

Aynı süreçte Ethereum, 1790 dolar seviyelerinden 1900 doların üzerine çıktı, birçok altcoin projesi de yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Fed sonrası "temkinli iyimserlik" vurgusu

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bir söylem olmasa da "temkinli iyimserlik" olarak algılandığını söyledi.

Bu yaklaşımın, Fed'in haziran toplantısında faiz indirimine gitme beklentisini artırdığına işaret eden Tufaner, "Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler, Çin'in büyüme verilerindeki zayıflık ve Avrupa'daki durgunluk sinyalleri gibi gelişmeler de kripto paraları etkiliyor. Kripto paralar bazı dönemlerde riskli varlıklarla birlikte hareket etse de bazı dönemlerde yatırımcılar açısından dijital altın olarak görülebiliyor. Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisinin artması, kripto para piyasasında yukarı yönlü hareketlere neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tufaner, özellikle Fed tarafındaki iyimser beklentilerin kripto para piyasasında "yükselişi kaçırma" etkisi yaratabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orta vadede belirleyici olacak en önemli gelişme, faiz indirim döngüsünün başlaması olacaktır. Genişleyici para politikasıyla beraber kripto para piyasasında likidite artışı olacaktır. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) diğer kripto paraların ETF'lerini onaylaması bir diğer etken olabilir. Bu konuda atılacak adımlar, kurumsal sermayenin kripto paralara olan talebini artıracaktır. Ayrıca, yapılacak regülasyonlar önemli olacak. Kripto para piyasasında açık ve net kuralların belirlenmesi, bu piyasaya olan güveni ve talebi artırabilir."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müzik kursunda büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar iddiası

Kursta büyük rezillik! 'Tadım oyunu' adı altında cinsel istismar
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Pakistan Başbakanı Şerif, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı

Savaşın göbeğindeki başbakan Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi anlattı
Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Pakistan karadan vurmaya başladı

Asya'daki savaşta yeni safhaya geçildi! Kara harekatı başladı
Kosmos 482 düşüşe geçti! Riskli ülkeler arasında Türkiye de var

Türkiye risk altında! Kosmos 482 dev bir ateş topu olarak düşüşe geçti
Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
title