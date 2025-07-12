Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti. Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 48 ay vadeli yapılandırma imkanı geldi. Dönem borcunu ödeyemeyenler de artık yapılandırmadan yararlanabilecek. Gecikme süresi şartı kaldırılarak her türlü gecikmiş ödeme yapılandırılabilecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, BDDK'nın, bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin 48 ay ile yapılandırılmasını uygun bulduğu belirtilerek, vade ve başvuru süreleri kısaltıldığı ve daha az maliyetli hızlı bir sürecin öngörüldüğü aktarıldı.

3 AY İÇİNDE YAPILANDIRMA BAŞVURUSU YAPILABİLECEK

Bu yapılandırma için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir" denildi.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMASINDA AZAMİ FAİZ ORANI 3,11

Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı, ihtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

YENİ KARARIN İÇERDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi. Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulkede borclu yok herkes memnun gecim sorunu yok ekonomi super....aksine diyen hain oluyor.

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Haber YorumlarıMengele:

Hangi dünyada yasiyorsun

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Haber YorumlarıŞahin:

İyi oldu son bir banka kaldıydı onuda yapılandırıp bitireyim Güzel oldu

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