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Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları

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Kredi ve kredi kartı borçları için yapılandırma kararı alındı. Buna göre borçlar 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Aynı zamanda kredi kartı minimum ödeme limitleri de değişti. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kartı borçları ile ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırmasına yönelik önemli bir karar aldı. Kararla, kredi kartı borcunu veya ihtiyaç kredisini ödeyemeyenlere borçlarını 60 aya kadar vadeyle yeniden yapılandırma imkanı getirildi.

YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar attı. TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. BDDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı da internet sitesinde yayımlandı. Buna göre; bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

KREDİ KARTI KULLANIMI DEVAM EDECEK Mİ?

NTV'de yer alan habere göre; Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

FAİZİ NE KADAR OLACAK?

Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3,11 olacak. Yapılandırma için faiz oranı belirlenirken Merkez Bankası'nın referans faizi dikkate alınacak.

50 BİN TL'NİN ÖDEMESİ NE OLACAK?

Örneğin, 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı ise 5 bin 340 lira olacak. 50 bin lira borcun 60 ay vade ile taksitlendirilmesinde de toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit ise 2 bin 228 lira olarak asgari ödeme tutarına eklenecek.

(Bu hesaplama yapılırken bankaların masraf alıp almayacağı bilinmediğinden dikkate alınmamıştır. Ayrıca bankalar çeşitli kampanyalar ile faiz oranını daha da düşük uygulayabilir.)

İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL YAPILANDIRILACAK?

İhtiyaç kredilerinde 30 günden fazla anapara ve faiz ödemesi yapılmamış borçlar yapılandırılabilecek. Bu durumda borçlar, ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekecek. Kredilerde yapılandırma faiz oranı da yüzde 3,11 olacak.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANI KAÇ OLDU?

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarlarında değişikliğe gidildi. Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si oldu. 50 bin lira ve üzerinde olan dönem borçları için asgari ödeme tutarı yüzde 40 olarak uygulanacak.

Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (9)

Hasan Turk:

Uzaya turistik gez yerine o.paraya yani 250 milyon tl ile binlerce garibanin borcu odenirdi.yazik size.

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Ersan Esen:

Ne farketti hiç bişey

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Mustafa Yılmaz:

200 bin TL nin 60 ay faizi 173 bin TL yazık.

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dehide:

Bu ara vatandaşın işini kolaylaştıracak çok iş yapıyorlar bunun gibi. Seçimdeki hatayı anladılar galiba. Daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacaklar diğer seçimde.

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Hayri:

Yapılandırma batağın batağıdır zaten faiz ve vergilerle oluşmuş borçlara yeniden faiz ve vergi ekleyerek yapılandırma adı altında bankalara ek gelir ve devlete ek vergi tırtıklama projesidir cazip bişeymiş gibi atlamayın ödeyemediğiniz borçlarınız hiç ödenemez hale gelebilir

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Cemalettin Doğan:

Maşallah

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Zafer yılmaz :

banka parayı alamacağı biliyorlar. yapılandırma adı altında neredeyse 3 katı borca borç yıkarak çözüm üretiyor.İnsanları panikletme teknikleride ayrıca bir çabası. Milleti bu hale getirenlerden tahsil edilmesi en dogru olanıdır.Başkaları sefa sürer, garibanda her gün ölür dertler icinde ömrünü tüketir.

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Muhammet Şifa CİHAN:

Bunun vatandaşı borçdan kurtarmakla alakası yok ki! Bankaları icra dairelerinden kurtarmanın yolunu bulmuşlar! 3.11 faiz! Borcunu taksitlendiricem daha küçük ama daha coook ödeyeceksin demişler! 100 liralık borç 180-200 olacak! Sizin yapacağınız işin taaaaaa

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