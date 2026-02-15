Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

BDDK'nın kredi kartı limitlerinin yeniden belirlenmesine yönelik bankalara verdiği süre yarın sona eriyor. Kurum bankalardan gerekli düzenlemeleri tamamlamasını isterken, eğitim ve sağlık harcamalarının toplam limitten düşülmemesi gerektiğini, bunun dışındaki tüm kredi kartı limitlerinin ise yeniden hesaplanacağını bildirdi.

SİSTEMSEL ALTYAPI KURULACAK

BDDK'nın bankalara gönderdiği son yazıda, müşterilerle temasa geçilmesi, mağduriyet yaşanmaması için dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması ve eğitim ile sağlık harcamalarının olumsuz etkilenmemesi için sistemsel altyapının kurulması talimatı yer aldı. Kurum, kararın sağlıklı ve kesintisiz uygulanabilmesi için bankalardan en geç üç ay içinde teknik altyapılarını tamamlamalarını ve operasyonel süreçlerini eksiksiz hale getirmelerini istedi.

TÜM KARTLARIN TOPLAM LİMİTİ ESAS ALINACAK

Ocak ayı sonunda alınan karara göre limit azaltımı yapılırken bir kişiye ait tüm kredi kartlarının toplam limiti esas alınacak. 2025 yılı sonuna kadar yapılan kredi kartı harcamaları da yeni limit hesaplamasında dikkate alınacak. 16 Şubat itibarıyla başlaması beklenen ilk uygulamada toplam limiti 400 bin liraya kadar olan kartlar için indirim yapılmayacak. Ancak bu tutar, kişinin farklı bankalardaki tüm kartlarının toplam limiti için geçerli olacak. Örneğin iki ya da üç bankadan toplam 600 bin lira limit sahibi olan bir müşteri 400 bin liralık istisnadan yararlanamayacak.

400 BİN TL ÜZERİNDE LİMİTİ OLANLAR DİKKAT

Toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın altında kalan müşterilerin limitleri düşmeyecek. Buna karşılık 400 bin liranın biraz üzerinde limiti bulunan kart sahipleri için indirim gündeme gelebilecek. BDDK'nın 400 bin liralık istisna düzenlemesine göre, limit azaltımı sonrasında toplam limiti 400 bin lira veya altına inen müşteriler, 15 Şubat sonrasında 400 bin liraya kadar yapacakları limit artış taleplerinde gelir beyanı sunmadan başvuru yapabilecek. Bankalar bu artışı değerlendirirken yine müşterinin diğer bankalardaki toplam limitini dikkate almak zorunda olacak. 400 bin liranın üzerindeki taleplerde ise resmi gelir belgeleri istenecek.

400 bin liranın üzerinde limite sahip kartlarda da indirim uygulanacak. Örneğin 450 bin lira limitli bir kartta, yıl boyunca yapılan harcama sonrası kullanılmayan kısmın belirli oranı düşülerek yeni limit belirlenecek. Benzer şekilde 600 bin lira limitli bir kartta yıl içinde 400 bin lira harcama yapılmışsa, kullanılmayan 200 bin liranın yüzde 50'si silinerek limit 500 bin liraya çekilecek.

LİMİTİ 750 BİN TL ÜZERİNDE OLANLAR...

Karar kapsamında toplam kredi kartı limiti 750 bin liranın üzerinde olan kart sahiplerinin limitleri de hesap kesim tarihleri dikkate alınarak, kullanılabilir limitin en düşük olduğu dönemin yüzde 80'i oranında azaltılacak.

YENİ YILDA YENİ KURALLAR UYGULANACAK

2026 yılında yeni kredi kartı başvurularında ise daha net kurallar uygulanacak. İlk yıl verilecek kredi kartı limiti, müşterinin net aylık gelirinin en fazla iki katı olacak. İkinci yılda ise bu sınır en fazla gelirin dört katına kadar çıkabilecek. Bankalar limit belirlerken müşterinin net geliri, kredi notu, mevcut borç durumu ve geçmiş ödeme performansını dikkate almaya devam edecek. BDDK, tüm kredi kartı limitlerinin 2027 yılı başına kadar gelir belgeleriyle uyumlu hale getirilmesini istedi.