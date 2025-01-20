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Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor

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Merkez Bankası tarafından 23 Ocak'ta açıklanacak olan faiz kararı; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını etkileyerek vatandaşların ihtiyaçlarını daha uygun koşullarda karşılamalarını sağlayabilir. Piyasalar, olası bir faiz indirimiyle birlikte kredi faizlerinde de önemli düşüşler bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 23 Ocak'ta açıklanacak faiz kararı ile birlikte; konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde önemli değişiklikler gerçekleşebilir. Büyük bir dönüm noktası olabilecek faiz indirimi, kredi faiz oranlarını etkileyerek ev, araba ve nakite ihtiyaç duyanların hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.

PİYASALAR FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Piyasalar, Merkez Bankası tarafından 250 baz puanlık faiz indirimine gidilmesini öngörüyor. Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi durumunda ise vatandaşlar düşük faiz oranlarıyla daha uygun kredi imkanlarına erişebilir.

KONUT KREDİSİNDE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Şu günlerde konut kredisinde en düşük faizi oranı yüzde 2,79 civarında bulunuyor. Merkez Bankası'nın olası faiz indiriminin ardından bu oranların yüzde 2,5'in altına düşmesi kuvvetle muhtemel.

TAŞIT KREDİLERİ DAHA YAVAŞ ETKİLENECEK

Konut kredilerine oranla taşıt kredilerinin muhtemel faiz indiriminden daha yavaş bir şekilde etkilenmesi bekleniyor. Taşıt kredilerinde faizlerin düşme oranı; döviz kuru, enflasyon ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YÜKSEK FAİZLER

Yüksek faiz oranları nedeniyle ihtiyaç kredileri de vatandaşlar için ilgi çekici bir seçenek olmaktan uzak konumda. Fakat, faiz indirimine gidilmesi halinde vatandaşlar acil nakde daha uygun faiz oranlarıyla ulaşabilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ TOPLANTILARI

Merkez Bankası 2025 yılı içerisinde toplam 8 kez faiz toplantısı gerçekleştirecek. Analistler, daha az toplantı olacağı için daha büyük faiz indirimlerine gidilmesini öngörüyor ve bu indirimin kredi faizlerine olumlu yansıyacağını düşünüyor.

Kredi çekecekler dikkat: Oranlar değişiyor
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerhan Soylu:

23 ocağın devamında fırsatçılardan kaynaklı özellikle konut fiyatlarını görelim. Sonuçta Faizler düşse de almak yine hayal olacak !

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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

Eyvah!!! Fırsatçıların mesaisi başlayacak 3 liralık taşınır taşınmaz 5 lira olacak desenize hükümetin acil olarak bu fırsatçılar için önlem alması lazım konut fiyatları sıfır ve ikinci el otomobil kiralar herşeye.

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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

Bu can bu bedende kaldığı süre faize karşıyım hatırladınız mi Miletin umutlarini hayallerini faiz lobisine verdiniz Bizden artık çalacak tek canımız var onu Azrail alsın

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