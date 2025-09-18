Kreatif Endüstriler Türkiye Ekonomisine Ciddi Katkı Sağlıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, tasarım, reklamcılık, oyun, televizyonlardaki diziler, sinema gibi geniş bir kapsamı olan kreatif endüstrilere yönelik gündemlerinin olduğunu belirterek, "Onları da buradaki katılımcılarla paylaşma imkanımız oldu. Kreatif endüstrilerin dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GYSH) yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinden ve her yaş grubundan teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını bir araya getiren TEKNOFEST'in bugünkü ziyaretçilerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu oldu.

Dağlıoğlu, Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından TEKNOFEST kapsamında hayata geçirilen etkinlik noktası "Alan"ı ziyaret etti.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, burada AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TEKNOFEST'in kuruluşundan beri paydaşlarından biri olduklarını belirterek, bunun gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

TEKNOFEST'in bu yıl da tüm heyecanı ve ziyaretçi yoğunluğuyla devam ettiğini belirten Dağlıoğlu, "Yine önceki yıllarda olduğu gibi birçok başlıkta, kategoride yarışmalar var. Özellikle genç arkadaşlarımızın bu yarışmalardaki heyecanını biz de paylaşıyoruz, takip ediyoruz. Önümüzdeki günlerde de burada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dağlıoğlu, etkinlikte bu yıl yarışma kategorilerinde yeni başlıkların olduğuna işaret ederek, "Özellikle tarım teknolojileri alanında, finansal teknolojileri alanında daha fazla katılım olduğuna dair bir izlenim oldu. Küme Vakfının da bir çadırı olduğunu görmüş olduk. Teknolojiyi konuşuyoruz, girişimciliği konuşuyoruz ama bunun tasarım boyutunu da konuşmak kıymetli bir bakış açısı. O yüzden bu yıl bu perspektifle eklenmiş olan başlıklar hoşumuza gitti, onları da takip ediyoruz." açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak tasarım, reklamcılık, oyun, televizyonlardaki diziler, sinema gibi geniş bir kapsamı olan kreatif endüstrilere yönelik gündemlerimiz var. Onları da buradaki katılımcılarla paylaşma imkanımız oldu." diyen Dağlıoğlu, onları da buradaki katılımcılarla paylaşma imkanı bulduklarını söyledi. Dağlıoğlu, "Kreatif endüstrilerin dünya GYSH'sinin yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor." dedi.

"Kreatif endüstriler Türkiye'de ekonomiye ciddi bir katkı sağlıyor"

Burak Dağlıoğlu, kreatif endüstrilerin Türkiye'de aslında ekonomiye ciddi bir katkı sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kreatif endüstrilerin mala dönüşmüş boyutuyla ihracata yansıyan kısmında yaklaşık 8 milyar dolar bir ihracatımız olduğunu biliyoruz geçen yıla dair. Yani kıyaslayacak olursak geçen yıl yaklaşık 260 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Bunun 8 milyar dolarının o kültürel ürünler dediğimiz kreatif endüstrilerden olması kıymetli. Umarız önümüzdeki yıllarda bunun payı artar. Bir de aslında hizmetler ihracatının altında önemli bir kreatif endüstriler ihracatı oluyor."

AR-GE ve tasarım faaliyetleri ihracatının önem verdikleri bir alan olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz uluslararası şirketlerin bölgesel AR-GE merkezlerini, tasarım merkezlerini Türkiye'ye getirmeleri için yoğun çalışıyoruz. Türkiye'de uluslararası şirketlerin AR-GE merkezi olduğunu biliyoruz. Bizim katma değere odaklanmamız gerekiyor. AR-GE ve tasarım aslında katma değerin en üst noktalarda olduğu alanlardan biri. Hem bizim o çok yetkin insan gücümüzün yeteneklerini daha iyi yansıtabileceği bir alan hem de ülkemize katma değerli bir gelir sağlayan bir alan."