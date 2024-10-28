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Kozmetik Üreticilerinden Müzikle Yerli Markalara Güven Artırma Projesi

Kozmetik Üreticilerinden Müzikle Yerli Markalara Güven Artırma Projesi
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Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından hayata geçirilen 'Türkiye Kozmetiğinin Sesi' projesi, kozmetik üretim süreçlerini müzikle tanıtarak tüketicilerin yerli markalara olan güvenini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında, geleneksel müziklerle yerli üretim sürecinin ruhu yansıtılıyor.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından hayata geçirilen "Türkiye Kozmetiğinin Sesi" projesi, tüketicilere kozmetik ürünlerin üretim aşamalarını tanıtmayı ve bu süreçteki unsurları müzikle birleştirerek zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, projenin tanıtımı KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, derneğin yönetim kurulu üyeleri, üye ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, hazırlanan tanıtım klibi gösterildi.

Proje, tüketicilere kozmetik ürünlerin üretim aşamalarını tanıtmayı ve bu süreçteki unsurları müzikle birleştirerek zenginleştirmeyi hedefliyor.

"Tüketicilerin yerli markalara güveni artacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, projenin kozmetik ürünlerin üretim süreçlerinden başlayıp tüketiciye ulaşana dek tüm aşamaları aktardığını belirtti.

Projenin yalnızca tüketicilere değil, aynı zamanda sektördeki üreticilere de önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Kahrıman, şöyle devam etti:

"Üretim anından başlayarak, bu ürünlerin öyküsünü ve emeğini yüceltmek için tarlalarda, fabrikalarda ve iş yerlerimizde türküler söyledik. Bu geleneksel ezgiler, yerli üretim sürecinin ruhunu yansıtarak, ortaya çıkan etkileyici müzikal klip ile bu süreci görselleştirdik. Yerli üretimin şeffaf bir şekilde paylaşılması, tüketicilerin yerli markalara olan güvenini artıracak ve böylece yerli üretimi destekleyecektir. Projemizi, sektördeki tüm paydaşların işbirliğini güçlendirerek daha sürdürülebilir bir kozmetik endüstrisi inşa etme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz"

KÜAD, bu girişimiyle sektördeki şeffaflık anlayışını güçlendirerek tüketicilerin güvenini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Serap Doğan - Ekonomi

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