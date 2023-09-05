Kozan'da barajlara sazan yavruları bırakıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından baraj göletlilerine sazan yavruları bırakıldı.

Kozan sınırları içinde bulunan Kirgen, Menge, Kavşak Bendi, Köprü ve Yedigöze Baraj göletlerine yaklaşık 600 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Baraj göletlerinde ki doğal döngünün sağlanması ve balıkların sağlıkla kendi ortamlarında büyümesi için her yıl düzenli olarak yapılan çalışmada binlerce sazan yavrusu baraj göletlinde suyla buluştu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, "Su ürünleri mühendislerimiz eşliğinde İlçe sınırlarımız içinde bulunan Kirgen, Menge, Kavşak Bendi, Köprü ve Yedigöze Baraj göletlerine yaklaşık 600 bin sazan balığı yavrusu bırakmışlardır. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sazan üretim istasyonunda üretilen sazan balığı yavrularının iç sularımıza bırakılması işlemleri ilerleyen süreçte de de devam edecektir" dedi.