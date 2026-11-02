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Köyceğiz'de hasat öncesi narenciye ürünleri için pazarlama imkanları masaya yatırıldı

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Köyceğiz'de hasat öncesi narenciye ürünleri için pazarlama imkanları masaya yatırıldı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hasat öncesi narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi için toplantı düzenlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Ziraat Odası Başkanı ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda, bölgede üretilen narenciye için farklı pazarlama imkanları araştırılacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hasat öncesi narenciye ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal ve narenciye üretiminin yoğun olarak yapıldığı Mahalle Muhtarları ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda narenciye ürünleri ile ilgili üretim ve pazarlama konularında mevcut gelişmeler değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda Köyceğiz bölgesinde üretilen Narenciye ürünleri için farklı pazarlama imkanlarının araştırılması ve geliştirilmesi konusunda kararlar alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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