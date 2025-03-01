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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı.

Kendi işini kurmak isteyenlere Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan müjde geldi. Bakan Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında 2 milyon liraya kadar destek verileceğini duyurdu.

İŞ KURACAKLARA 2 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Kacır, destek programının detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kacır şunları söyledi: Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı: "KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

GEÇEN YIL 3 DÖNEM BAŞVURU ALINDI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı."

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İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar
Kaynak: AA / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRasim Özen:

Devleti soymanin diğer adı girişimcilik olmuş...hiç unutmam kartal belediyesinde çalışan bir memura araba satmistim arabanın parasını hayvancılık desteği adı altında devletten almış pişkin pişkin anlatmıştı denetim yok adam hayvan besliyecegim diye beyan etmiş araba almıştı

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