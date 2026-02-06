KOSGEB: Depremden etkilenen 94 bin 216 işletmeye 55,74 milyar TL kaynak sağladık

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 94 bin 216 işletmeye 55,74 milyar TL kaynağa erişim sağladıklarını açıkladı.

KOSGEB'in sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Depremden etkilenen bölgelerde yaşanan acıları hafifletmek ve işletmelerimizin yeniden üretime katılmasını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, depremden etkilenen 94 bin 216 işletmeye 55,74 milyar TL kaynağa erişim sağladık" ifadelerini kullandı.